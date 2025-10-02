Andalucía premia a sus artesanos en Cádiz: «Es mucho más que un oficio, es nuestra identidad»

El Castillo de Santa Catalina se vistió de gala para albergar los VIII Premios a la Artesanía de Andalucía, unos galardones otorgados por la Consejería de Empleo de la Junta con los que se reconoce «la contribución de los profesionales del sector a la consolidación y crecimiento de sus respectivas actividades». «La artesanía es patrimonio de Andalucía, y estos premios quieren suponer un escaparate para el talento y un reconocimiento de lo mejor que hay en nuestra tierra», reconoció Rocío Blanco, la consejera de Empleo, quien aseguró que la artesanía es «un puente entre la tradición y la innovación». «Es mucho más que un oficio, es nuestra identidad».

Bruno García también estuvo presente en la ceremonia. El alcalde de Cádiz dio las gracias a la consejera de Empleo por «pensar en Cádiz como escenario para esta edición de los premios». «El Castillo de Santa Catalina está muy vinculado con la artesanía, aquí hay un espacio dedicado a ella, concretamente a la cerámica», afirmó el regidor, quien destacó la importancia de la artesanía e invitó a «pararse» y «reconocer a los que dedican su esfuerzo y tiempo en generar algo tan andaluz».

Los VIII Premios a la Artesanía de Andalucía distinguió a cuatro artesanos andaluces. Ana Martínez Martínez, natural de Bubión (Granada), fue galardonada con el Premio Andaluz a la Artesanía por «preservar la tradición artesanal con sus telares centenarios, dando visibilidad al auténtico trabajo hecho a mano». El Premio Andaluz a la Obra Singular de Artesanía cayó en las manos de Alejandro Carrero Fernández por su obra El Rosal, realizada en plata de ley con baño de oro de 24 kilates. La pieza fue distinguida como «la mejor pieza de artesanía, original e inédita, que conjuga en su elaboración la creatividad, el diseño y el respeto por las técnicas de la joyería tradicional».

María Esther Moreno Martínez (Úbeda), fue galardonada con el Premio Andaluz a la Innovación y la Investigación en Artesanía por «su proyecto de cerámica contemporánea que aúna la tradición artesanal y la innovación tecnológica, con la integración de nuevas técnicas como la impresión 3D». Por último, el jerezano Cristóbal Donaire Barea 'Balcris' recibió el﻿ Premio Andaluz a la Calidad en la Promoción y Comercialización de la Artesanía por «su labor de divulgación y difusión, contribuyendo al prestigio y visibilidad de la artesanía andaluza en la sociedad».

La importancia de la artesanía en Andalucía

La consejera de Empleo, Rocío Blanco, puso en valor el papel del sector artesanal. «El sector artesanal andaluz ocupa a 20.000 personas en más de 7.000 empresas, el 18% del total nacional, con 159 oficios catalogados, más de 2.500 talleres, 11 Zonas de Interés Artesanal y 95 Maestros y Maestras Artesanos reconocidos oficialmente», enumeró la consejera de la Junta, quien también quiso hacer hincapié en los problemas que sufre el sector. El principal, la falta de relevo generacional: según la Junta, el 68% los oficios artesanos están en riesgo de desaparecer. Para evitarlo, la Junta ha elaborado el Libro Rojo de la Artesanía en Andalucía, en el que se «analiza en profundidad las causas de la fragilidad del sector y plantea propuestas para asegurar su futuro».

Por último, la consejera ha subrayado que «la artesanía andaluza vive un momento de gran visibilidad en la moda, el diseño y el turismo cultural, pero su continuidad está seriamente amenazada si no logramos garantizar el relevo generacional»

Más temas:

Artesanía

Andalucía

Cádiz