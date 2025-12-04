Nuevo estudio sobre el alga asiática: cómo transformarla en un recurso valioso

La llegada del alga asiática al litoral gaditano ha supuesto un grave problema no solo para el medioambiente, sino también para la pesca e incluso para el turismo con la llegada masiva de restos de esta especie a las playas.

Hasta ahora, su catalogación como especie exótica invasora impide la comercialización, por lo que ya se han frenado diversas iniciativas que planteaban una solución. Sin embargo, desde la Junta de Andalucía se ha mostrado interés en que el alga asiática se pueda transformar en un recurso en las zonas afectadas por esta especie.

Un recurso que, según algunos estudios, podría tener diversos usos. El último de ellos ha sido presentado por Red Eléctrica y la Universidad de Sevilla este jueves en La Línea de la Concepción. El objetivo de este trabajo, iniciado en 2019 era investigar posibles soluciones que puedan convertir la biomasa de los arribazones de esta alga en un recurso valioso para la economía circular.

Las conclusiones de este trabajo sientan las bases para el despliegue potencial de granjas de compostaje que utilicen invertebrados para procesar y aprovechar como un recurso esta especie invasora que está provocando graves daños al ecosistema marino del Estrecho y su actividad económica.

La pesca artesanal se ha visto gravemente afectada por esta especie invasora ANTONIO VÁZQUEZ

Compostaje

La Universidad de Sevilla evaluó por primera vez el impacto de esta especie en el Estrecho. Las conclusiones de esta investigación hablan de un daño significativo sobre la comunidad bentónica, es decir, sobre los organismos que viven en los fondos de las zonas en las que se ha asentado.

Esta primera fase fue muy importante para el conocimiento de la ecología de la especie. En 2022 comenzó la segunda que buscaba estudiar el alga asiática como residuo, teniendo en cuenta la gran cantidad que llega a las playas del litoral.

Por eso, los científicos han propuesto, en colaboración con la Universidad de Extremadura, posibles soluciones. Una de ellas es su compostaje mediante crustáceos e insectos, como cucarachas del género Eublaberus y mosca soldado negra. Mediante este proceso se reduce la toxicidad de las algas cuando se mezclan con residuos orgánicos y producen un biocompost de calidad aceptable y cierta salinidad.

Además, el uso de la cucaracha Eublaberus sp. como elemento compostador se perfila como una alternativa viable a escala industrial, favoreciendo no solo la reducción de residuos, sino también la producción de fertilizantes orgánicos más económicos.

Asimismo, en el marco del estudio, el blatticompostaje, es decir, que usa cucarachas para este proceso, y la digestión anaeróbica emergen como métodos complementarios, donde el pretratamiento mecánico y térmico de las algas mejora significativamente el rendimiento en la producción de metano y biofertilizantes. Por otro lado, los crustáceos isópodos terrestres, como Porcellio laevis, tienen una gran capacidad de consumir rápidamente grandes cantidades de biomasa, reproducirse con facilidad y acumular metales pesados, aunque el estudio concreta que se requiere futura investigación para optimizar su uso.

En este estudio también se destacan los avances en las investigaciones orientadas a la producción de biogás (en colaboración con un proyecto I+D+i liderado por Rafael Borja, del CSIC) y a la obtención de compuestos de potencial interés para generar nuevos ingredientes funcionales y bioactivos para las industrias alimentaria, nutracéutica, cosmética y farmacéutica, todo ello enmarcado en un modelo de economía circular.

Una oportunidad

Este estudio científico determina estrategias que subrayan el potencial de transformar esta especie invasora que genera un problema ambiental en una oportunidad para la producción sostenible de energía, biofertilizantes y de sustancias naturales de interés farmacológico y biomédico, así como del ámbito de la alimentación.