Alerta naranja en Cádiz: cierran parques y pistas deportivas por la previsión de lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología tiene activada la alerta naranja este miércoles por lluvias intensas y tormentas, que vienen acompañadas de fuertes rachas de viento. El aviso afectará especialmente al litoral, la campiña y el área del Estrecho.

Según las previsiones la meteorología más adversa será entre las 12:00 y las 21:59, hora hasta la que estará activo el aviso naranja. En las horas centrales de la tarde las precipitaciones podrán ser localmente intensas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y 70 litros en 12 horas en los puntos más afectados.

05/11 08:49 AVISOS HOY Y MAÑANA | Andalucía: costeros, tormentas, lluvias y vientos. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/Dfanf8vdfH pic.twitter.com/tZ7mRS0Fxk — AEMET_Andalucía (@AEMET_Andalucia) November 5, 2025

Ante este aviso naranja en la provincia de Cádiz ya se han tomado medidas por parte de los distintos ayuntamientos. Así, en Cádiz capital se ha cerrado el parque Genovés y también estarán clausuradas las instalaciones deportivas al aire libre.

Lo mismo se ha decidido en San Fernando. Los parques están cerrados durante todo el día y las actividades deportivas no se permitirán en los pabellones municipales desde las 16.00 horas para prevenir daños personales. El Ayuntamiento isleño han lanzado avisos en sus redes sociales con recomendaciones a la población, como evitar desplazamientos que no sean «estrictamente necesarios», no bajar a sótanos o plantas de edificios inundados, ni atravesar tramos anegados de agua a pie o en vehículos.

En Jerez se ha procedido al cierre de instalaciones deportivas al aire libre, el Zoobotánico, parques y el cementerio por las fuertes rachas de viento, rogando a la ciudadanía en un mensaje en sus redes sociales que «extremen las precauciones y la prudencia».

Por su parte, el Ayuntamiento de El Puerto ha decretado igualmente el cierre preventivo de los parques públicos e instalaciones deportivas municipales a partir de las 14.00 horas, ante la alerta naranja de AEMET por lluvias y aviso amarillo por viento y tormentas.

Estas medidas responden principalmente a un criterio de prevención y anticipación al riesgo con el objetivo de minimizar posibles incidencias y garantizar la seguridad de la ciudadanía. Estos espacios permanecerán cerrados hasta que finalice el episodio meteorológico y se realicen las inspecciones técnicas oportunas para confirmar que no existen riesgos antes de la reapertura.

En El Puerto la decisión se adopta debido a que la AEMET ha activado un aviso naranja por lluvias y tormentas y aviso amarillo por viento este miércoles, entre las 16:00 y las 22:00 horas. En concreto, el aviso naranja se establece ante el riesgo de precipitación acumulada de 30 mm en una hora, además de no descartarse la formación de tornados y las tormentas, con abundante aparato eléctrico.

En cuanto al viento, se esperan rachas máximas de hasta 70 km/h, con vientos de componente sur, lo que incrementa la probabilidad de caídas de ramas, árboles u otros elementos urbanos. Por ello igualmente se pide a la población extremar la precaución, evitar desplazamientos y actividades al aire libre en la franja horaria señalada y seguir en todo momento las indicaciones oficiales a través de los canales municipales.

Por otro lado, la Universidad de Cádiz mantiene la actividad lectiva habitual, aunque siguiendo la evolución de la situación para aplicar posibles cambios «con la mayor celeridad posible», tal como ha comunicado en sus redes.