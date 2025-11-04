Aemet activa la alerta naranja en Cádiz este miércoles: estas son las horas en las que más va a llover y las peores horas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este miércoles 6 de noviembre el aviso naranja en la provincia de Cádiz por riesgo de lluvias intensas y tormentas, que podrían venir acompañadas de fuertes rachas de viento. El aviso afectará especialmente al litoral, la campiña y el área del Estrecho.

Según al previsión oficial de AEMET, el episodio se concentrará principalmente entre las 12:00 y las 21:59 horas, siendo las horas centrales de la tarde las más adversas. En este intervalo, las precipitaciones podrán ser localmente intensas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y 70 litros en 12 horas en los puntos más afectados.

Las horas más críticas

- De 12:00 a 15:00 horas:

Comenzarán las primeras precipitaciones, especialmente en la costa y la campiña gaditana. Las lluvias irán ganando intensidad conforme avance la franja horaria, pudiendo dejar los primeros chubascos fuertes en zonas del litoral atlántico.

- De 15:00 a 18:00 horas:

Será el tramo de mayor riesgo del día. AEMET prevé lluvias persistentes, ocasionalmente acompañadas de tormentas eléctricas y rachas de viento que podrían superar los 70 kilómetros por hora. Este periodo coincide con la fase más activa del aviso amarillo.

- De 18:00 a 21:00 horas:

Aunque se espera que la intensidad de las lluvias vaya disminuyendo, el riesgo seguirá presente, sobre todo en zonas altas y en el entorno del Estrecho. Se mantendrá la posibilidad de tormentas aisladas y chubascos intermitentes.

- A partir de las 21:00 horas:

Las precipitaciones tenderán a remitir de forma progresiva, aunque podrían registrarse lluvias residuales y viento moderado durante la madrugada del jueves.

Zonas más afectadas y recomendaciones de seguridad

Los avisos estarán activos en la campiña de Cádiz, el litoral gaditano y la sierra de Grazalema, donde los acumulados podrían ser más significativos. En el Estrecho, el viento de componente sur también podrían generar oleaje y condiciones adversas para la navegación.

Asimismo, Protección Civil ha recordado la importancia de evitar desplazamientos innecesarios durante las horas centrales del día, así como asegurar objetos sueltos en balcones y terrazas.

Además, se recomienda extremar la precaución al circular por carreteras con posibles balsas de agua o visibilidad reducida. En caso de tormenta eléctrica, se aconseja no refugiarse bajo árboles ni estructuras metálicas y mantener distancia de zonas inundables.

Ya el jueves, la presión apunta a una mejora. Aunque continuará la nubosidad, las lluvias tenderán a desaparecer y se espera una jornada más estable, con temperaturas suaves y vientos moderados.