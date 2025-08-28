provincia
Alerta: buscan a una mujer desaparecida en Puerto Real
Inma, de 52 años, salió a caminar este pasado miércoles por la mañana y nada se sabe de ella desde entonces
La Asociación SOS Desaparecidos ha emitido una alerta por la desaparición de una mujer en Puerto Real que fue vista por última vez la mañana de este pasado miércoles 27 de agosto. Según ha trascendido, salió a caminar y ya nada se sabe de ella.
Se solicita colaboración ciudadana para localizarla. La desaparecida responde al nombre de Inma M. S, tiene 52 años, mide 1,70 metros y pesa 75 kilos.
Según se ha hecho público, Inma tiene complexión normal, cabello rubio y ojos marrones. En el momento de la desaparición, vestía pantalón corto vaquero, camiseta de tirantes rosa y portaba una mochila.
Quien tenga cualquier tipo de información debe contactar a través del número de teléfono 868 286 726. O bien llamar directamente al 091 o 062. Otra vía de información facilitada es la siguiente dirección de correo electrónico: 'info@sosdesaparecidos.es'.
Las primeras horas de búsqueda y de aportación de información suelen ser vitales tras una desaparición.