El alcalde de Cádiz desmonta con hemeroteca las «mentiras» del PSOE sobre el nuevo hospital

La polémica sobre el futuro del nuevo hospital de Cádiz ha desatado una guerra de reproches sin cuartel entre PP y PSOE. Este lunes el alcalde la ciudad, Bruno García, ha respondido con documentos y, sobre todo, con hemeroteca al secretario provincial del PSOE, Juan Carlos Ruiz Boix, ante las acusaciones vertidas sobre «desidia» y supuesto «trilerismo político» del PP en este asunto.

García ha aprovechado su comparecencia ante los medios de comunicación para desmontar una a una a una las acusaciones y reproches vertidos por los socialistas en relación a esta infraestructura sanitaria, clave para Cádiz. Así, el regidor gaditano se ha remontado con papeles en la mano a los acuerdos firmados a tres bandas en 2008 para sacar adelante el nuevo hospital, donde el entonces consistorio gaditano, dirigido por la popular Teófila Martínez, modificó planes urbanos y facilitó el camino para su construcción. Han pasado quince años de gobierno socialista en la Junta de Andalucía, amén de los años de mandato de Zapatero al frente del ejecutivo nacional y, según Bruno García, ninguno ha sido capaz de poner la primera piedra del nuevo hospital, «a pesar de que lo anunciaron y prometieron cada año».

Ahora, según apunta el alcalde gaditano, la Junta y el Ayuntamiento de Cádiz han apostado fuertemente por el suelo de Puntales, propiedad de la Zona Franca, liderada por el PSOE, para su compra o cesión. García pide al delegado de la Zona Franca, el socialista Fran González, que defina de una vez por todas su estrategia y venda los terrenos al Ayuntamiento para favorecer la construcción del hospital. García ha sacado a relucir las promesas que hizo en su día el entonces presidente de la Junta, el socialista Manuel Chaves, las mismas que luego continuó José Antonio Griñán y que también siguió Susana Díaz. No ha sido hasta el mandato de Juanma Moreno cuando se ha puesto sobre la mesa financiación para el hospital y la posibilidad de la compra de los terrenos.

Reproches del PSOE

Por su parte, el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha pedido a la Junta de Andalucía que no dé más volteretas con el proyecto del hospital regional de Cádiz y se haga cargo ya de la compra del suelo para empezar a construirlo. El PSOE va a presionar desde todos los frentes al Gobierno de Moreno Bonilla para que cumpla con su principal compromiso electoral con la ciudad y la provincia de Cádiz «varado hace siete años ya». Y para ello, según ha anunciado, elevará una pregunta de máxima actualidad en el próximo Pleno del Parlamento andaluz que realizará la parlamentaria Rocío Arrabal para pedir explicaciones sobre «el espectáculo lamentable de castigo a los gaditanos que está ofreciendo el PP».

Ruiz Boix ha anunciado asimismo el respaldo del PSOE a la plataforma ciudadana que se está organizando para reclamar la construcción del hospital a través del pago de los 12 millones al propietario del suelo, el Consorcio de la Zona Franca «un organismo dependiente del Gobierno de España pero en el que participan otras administraciones y donde está sentado como presidente del pleno del Consorcio el alcalde de Cádiz, Bruno García y cinco representantes del Ayuntamiento de Cádiz, una institución, por tanto que recibe los mismos informes jurídicos, los mismos informes económicos de los letrados del Estado, de los habilitados nacionales, que tratan de salvaguardar el patrimonio de esta institución, un patrimonio que claramente está al servicio de la creación de empleo en la provincia de Cádiz y muy especialmente en la ciudad de Cádiz, donde se acierta desde hace más de un siglo con sus más de 100 años de historia».

Y en la misma línea, ha advertido de que «en ese pleno además de sentarse como presidente, el alcalde de Cádiz también se extiende a la Diputación Provincial de Cádiz en este caso, su presidenta o la que forman parte otras administraciones del Estado, o de la cámara de Comercio, que son instituciones en este caso no están vinculadas al Gobierno de España, pero que forman parte de ese pleno y también algunos de esos miembros de ese comité ejecutivo por tanto, no entendemos la dificultad que no es más que el estar alejado de la realidad territorial de la ciudad de Cádiz». Así ha insistido en que Cádiz «sabemos que es casi una isla, sabemos que los terrenos existentes en el interior de la ciudad de Cádiz son números clausus, no hay nuevos crecimientos y desarrollo urbanístico, como sí puede haber en otras grandes ciudades o en otras capitales».