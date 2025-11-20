El alcalde de Barbate reclama «una cuota justa» de atún rojo que compense los perjuicios del alga invasora

El alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha manifestado este jueves su apoyo «firme» a la flota artesanal del municipio, un sector «esencial para la economía local» y «uno de los más afectados» por la presencia del alga invasora, reclamando además «una cuota justa» de atún rojo para este sector pesquero. Ha aseverado que los pescadores «llevan años soportando pérdidas económicas, desplazamientos a otros caladeros y una reducción notable de sus capturas», por lo que ha considerado «prioritario» el respaldar sus reivindicaciones y defender sus intereses ante las administraciones competentes.

En este contexto, la atención del Ayuntamiento y del propio sector está puesta estos días en Sevilla, donde la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico celebra su asamblea anual hasta el 24 de noviembre. En esta cita internacional se decidirá el futuro de la pesca del atún rojo, una especie que «ha mostrado una recuperación significativa y que podría dar lugar a un incremento de cuota».

Para la flota artesanal barbateña, acceder a una parte de ese reparto supondría «un impulso decisivo tras años marcados por redes llenas de algas y rendimientos cada vez más bajos».

Según el Ayuntamiento de Barbate, el informe científico de la Comisión avala un aumento del total admisible de capturas de entre el 12% y el 20%, mientras que España propone un incremento del 19,3%, lo que «reforzaría» la posición del país en el conjunto de la cuota europea.

El alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha pedido que en esta asamblea «se tomen las decisiones políticas correctas» y que «se reconozca el papel y las necesidades de la pesca artesanal» porque la flota local «merece una cuota justa de atún rojo tras años de perjuicios y enormes dificultades por el alga invasora». «Permitirles acceder a este recurso sería un balón de oxígeno indispensable», ha añadido.

Molina ha solicitado que se incremente la cuota actual de las almadrabas «en el mayor porcentaje posible» y que se asigne una cuota mínima entorno a las diez toneladas por barco de pesca artesanal afectado por el alga asiática

En paralelo a estas reivindicaciones, ha anunciado que en el próximo Pleno municipal se debatirá una moción en apoyo al sector artesanal para solicitar de manera oficial que las distintas administraciones impulsen medidas adicionales frente al impacto del alga asiática.

La propuesta, presentada días atrás, incluye demandas de compensaciones económicas, avances en la investigación y gestión de la especie invasora, la puesta en marcha de proyectos de valorización del alga y la creación de un marco normativo para garantizar una recogida y tratamiento adecuado de la biomasa que llega a las redes. «Barbate estará siempre del lado de sus pescadores y defenderá su futuro en todos los ámbitos necesarios», ha manifestado el alcalde, subrayando que el municipio «no se puede permitir que la flota artesanal siga soportando sola un problema que afecta a toda la costa gaditana y que obtener cuota de pesca del atún sería muy importante para el sector»

