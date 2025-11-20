Horas cruciales para las almadrabas de Cádiz, que se juegan una subida histórica de la cuota de pesca del atún rojo

Horas cruciales para el sector almadrabero. Está en juego un aumento histórico de la cuota de pesca de atún rojo para los próximos tres años. Este importante debate se lleva a cabo en Sevilla en la reunión anual que celebra el organismo internacional que vela por esta especie. Se trata de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (Iccat), que representa a 65 países con intereses en esta pesquería. Este organismo tiene que revisar ahora la cuota de pesca de atún para el próximo trienio después de que la de los últimos tres años la asignación fuera del 10% y se mantuviera vigente hasta 2025. Es el momento ahora de ampliar esa cuota debido a la mejora de la especie.

Por ello, los almadraberos gaditanos no renuncian a un importante incremento y confían en un aumento del 20%, lo que podría significar para las almadrabas gaditanas la ansiada recuperación. Cabe recordar que fue en 2005, hace ahora veinte años, cuando este mismo organismo anunció una importante restricción de la pesca del atún rojo debido a la constatación científica de que la especie estaba seriamente amenazada. Durante diez años, las cuotas de pesca fueron muy restrictivas hasta que la Iccat empezó a abrir la mano tímidamente en 2013.

Las restricciones del Iccat significaron un duro revés para las cuatro almadrabas de Cádiz. No hay que olvidar que en 2006 contaban con una asignación de 1.417 toneladas y en 2005 la cuota fue de 650. Ese mismo año cientos de familias de almadraberos se concentraron en la sede de la reunión del Iccat, que entonces también se celebró en Sevilla, de la Iccat para exigir cuota a una pesca tradicional.

Vuelta a la normalidad

Las aguas empezaron a volver a su cauce en 2017 cuando la cuota fue de 1.097 toneladas. Entre 2023 y 2025, la cuota ha sido de 1.643 toneladas. Los almadraberos confían en un incremento del 20% a pesar de las presiones que está ejerciendo la representación de Estados Unidos para absorber unas 6.000 toneladas

Las espadas, por tanto, siguen en alto en relación a la cuota de pesca de atún rojo de la campaña de 2026. El organismo internacional que regula la pesca del atún de almadraba arrancó el pasado lunes en Sevilla su reunión anual, que culminará el próximo día 24 con un nuevo veredicto sobre el cupo de las capturas.

La aspiración de los almadraberos ahora es un importante aumento de cuota para los próximos tres años. La Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) celebra una reunión que determinará el futuro de la pesca de túnidos en el Atlántico y el Mediterráneo para los próximos años. El encuentro reúne a más de 60 países con un objetivo central: revisar al alza la cuota de atún rojo, una especie cuya recuperación ha sido confirmada por los informes científicos de la propia organización.

Defensa española

España ha llegado a esta cita con una posición clara. Como país europeo con mayor cupo de atún rojo, el Gobierno y el sector pesquero defenderán un incremento cercano al 19% para el trienio 2026-2028. Esta cifra se encuentra dentro del rango del 12 al 20% que los científicos de ICCAT consideran compatible con el buen estado del stock, tras años de restricciones severas que han permitido la recuperación de la especie.

En la actualidad, el Total Admisible de Capturas (TAC) de atún rojo del Atlántico oriental y el Mediterráneo se sitúa en torno a las 40.000 toneladas anuales. De esta cantidad, España dispone de algo más de 6.780 toneladas, que se distribuyen entre diversos segmentos de flota: el cerco del Mediterráneo, las almadrabas tradicionales del Golfo de Cádiz, los barcos de cebo vivo del Cantábrico, los cañeros de Canarias y las flotas artesanales del Estrecho y del Mediterráneo.

Si Iccat aprueba una subida significativa, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ya ha anunciado que revisará el real decreto que regula esta pesquería. Esta revisión buscaría permitir la participación de nuevos segmentos de flota y atender las demandas de la pesca artesanal y de las capturas accesorias. El reparto interno de la cuota española es, por tanto, otro de los temas que deberá abordarse en los próximos meses.

