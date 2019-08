Sociedad Francisco y Rubén, los jóvenes héroes de Alcalá que salvaron la vida de una chica que se ahogaba en el río El primero se lanzó rápidamente al agua y su primo llamó a Emergencias 112 para socorrer a una joven de 20 años que ya está fuera de peligro

Alberto Guillén Alcalá de Guadaíra Actualizado: 24/08/2019 08:32h

Rubén León y Francisco Carrión, los dos vecinos de Alcalá de Guadaíra, ambos estudiantes de 16 años de edad, son estos días los héroes locales de los que toda la ciudad habla, tras ser los responsables de haber salvado la vida de una chica de 20 años que cayó accidentalmente al río Guadaira.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 16 por la tarde, cuando Rubén y Francisco, que son primos hermanos, volvían de entrenar del club Boxeo Impacto, del que ambos son miembros. Como explica Rubén, «nosotros cruzamos por el parque para cortar camino de vuelta a casa, porque vivimos en el Campo de las Beatas y siempre cruzamos por ahí». Al llegar al puente que cruza del polideportivo de San Juan al parque Oromana oyeron unos gritos y rápidamente se percataron de que una persona había caído de forma accidental al agua.

Mientras Francisco se lanzaba al río para socorrer a la chica, de la que no han trascendido más datos, pero se sabe que no es de Alcalá de Guadaíra, su primo Rubén fue el encargado de llamar por teléfono a Emergencias 112. La chica fue trasladada rápidamente en ambulancia y se sabe que está fuera de peligro, aunque no ha tenido ningún tipo de contacto más con sus salvadores ni su familia.

Toda la ciudad de Alcalá de Guadaíra aplaude la gesta de estos jóvenes salvadores, de los que Luz María, madre y tía de Rubén y Francisco, respectivamente, dice sentirse «muy orgullosa» y además, resalta que debe tomarse como ejemplo y no hablar solo «de lo malo de la juventud, sino también el lado bueno y los valores que, aunque no creamos, están ahí».

Por su parte, Rubén, que se muestra algo taciturno cuando atiende a ABC, dice sentirse «muy satisfecho y contento» por lo que hicieron y reconoce que «todo el mundo nos está felicitando».

La noticia también saltó a las redes sociales, empezando por el perfil de Luz María Carrión, donde desde la fecha del accidente ha tenido miles de interacciones y donde las felicitaciones y aplausos se cuentan ya por varios centenares, siendo multitud de usuarios los que han querido compartir esta bonita historia que gracias a estos dos primos ha terminado con un final feliz.