El 'Cuponazo' de la ONCE del viernes reparte 250.000 euros en Alcalá de Guadaíra

El sorteo del 'Cuponazo' de la ONCE de este pasado viernes ha repartido un total de 775.000 euros entre las provincias de Sevilla, Cádiz y Córdoba, y más de once millones de euros en nueve comunidades autónomas.

En concreto, una parte de la fortuna de este sorteo ha ido a parar a la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra, donde José María Petralia vendió este viernes diez cupones premiados con 25.000 euros cada uno, repartiendo así 250.000 euros, según informa la ONCE en una nota.

José María Petralia, vendedor de la ONCE desde 2013, repartió la fortuna en el bar Bartana, ubicado en la calle Mairena, en pleno centro de Alcalá de Guadaíra. «Allí han puesto un letrero hasta con el número y todo», decía este sábado en su punto de venta, ubicado a las puertas de un Mercadona en la plaza de toros antigua.

«Estoy saturao por el teléfono, no me dejan, he venido a trabajar, pero no me dejan», ha comentado, feliz, este vendedor, quien ha valorado que «son clientes muy pegados a mí, llevan cinco años queriendo el premio y ya les ha llegado», y que, en su primer año como vendedor, también repartió otro premio de 100.000 euros de un sorteo del 'Cuponazo' en Alcalá.

El 'Cuponazo' de este viernes ha dejado también otros 325.000 euros en San Fernando (Cádiz) y otros 200.000 en Córdoba, por lo que, en total, ha repartido un total de 775.000 euros en premios mayores entre las citadas tres provincias andaluzas.

En San Fernando, Fernando Espinosa, una persona sorda, ha vendido diez cupones premiados con 25.000 euros en el centro del municipio gaditano y otros tres cupones se han vendido también en Cádiz, que suman 325.000 euros en la provincia.

En Córdoba, Dolores Castro vendió este viernes ocho cupones premiados con 25.000 euros cada uno, repartiendo así 200.000 euros en su punto de venta, ubicado en la carretera Castro 42, cerca de la Torre de la Calahorra.

El sorteo ha repartido más de once millones de euros entre nueve comunidades autónomas; en concreto, además de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Murcia, País Vasco y Comunidad Valenciana, que ha resultado la más afortunada, ya que la serie agraciada con los nueve millones de euros se ha vendido en la localidad de Xátiva.