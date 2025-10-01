Airbus nombra a Iván Martínez como nuevo director de su planta de Cádiz

Airbus ha anunciado el nombramiento de Iván Martínez como nuevo director de su planta de Cádiz, un nombramiento que se ha hecho efectivo desde este miércoles 1 de octubre.

Martínez sustituye en el cargo a Jesús López Medina, quien dirigía la planta de Cádiz desde 2023, tal y como ha indicado Airbus en un comunicado, en el que ha señalado que Jesús López ha sido hasta ahora «una figura clave» en la consolidación de las actividades de la empresa en Cádiz.

Ahora, López asumirá otras responsabilidades dentro de la compañía, agradeciendo su desempeño en los últimos años en la planta gaditana.

Iván Martínez es ingeniero industrial y cuenta con una trayectoria de casi 25 años en Airbus, así como con amplia experiencia internacional en países como España, Alemania y Canadá. Ha ocupado distintos cargos de responsabilidad en las áreas de Producción e Ingeniería de Fabricación para las divisiones Airbus Defence & Space y Commercial Aircraft.

Airbus ha reseñado además que hasta ahora el nuevo director en Cádiz desempeñaba el puesto de responsable de VSM --value stream management-- del programa A220 en Canadá.

