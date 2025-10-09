La aerolínea de bajo coste Volotea también puja por nuevos vuelos desde Jerez

La salida de Ryanair del aeropuerto de Jerez el pasado marzo ha despertado el interés de otras compañías por volar desde las instalaciones gaditanas. Así, la aerolínea española de bajo coste (low cost) Volotea ha mostrado interés por expandir su negocio y ha incluido entre sus nuevas opciones la posibilidad de volar desde Jerez.

LA VOZ adelantó la pasada semana que otra compañía aspiraba también a hacerse con el espacio que había dejado Ryanair en Jerez. Se trata de la aerolínea polaca Wizz Air, también de bajo coste, que ha incluido en sus planes de expansión para 2026 a la terminal jerezana.

Volotea tiene previsto aumentar su capacidad en España en un 16,4% el próximo año, llegando a ofrecer 4,2 millones de asientos, gracias en parte a la ocupación de rutas que Ryanair ha dejado de operar. La aerolínea espera concluir 2025 con los «mejores resultados financieros de su historia», estimando una facturación cercana a los 840 millones de euros, lo que representa un aumento del 4%, y un Ebitda que podría exceder los 190 millones de euros, un 29% más que el año anterior. El beneficio bruto se prevé que oscile entre 70 y 80 millones, más del doble que los 33,5 millones del año pasado.

Presencia en jerez

Esta aerolínea ya tiene presencia en el aeropuerto de Jerez. Volotea se estrenó en la terminal provincial el pasado abril con un vuelo entre Asturias y Jerez.

Para 2026, Volotea planea incrementar su oferta total en un 10%, alcanzando los 14 millones de asientos. Carlos Muñoz, CEO de la compañía, destacó en una reciente rueda de prensa que el crecimiento más significativo se dará en España, especialmente en aeropuertos regionales como Asturias y Vitoria, y también están evaluando oportunidades en Zaragoza, Santander o Jerez, donde ya han empezado operaciones.

En relación con Canarias, las mayores oportunidades se presentan en las rutas hacia Francia, país en el que Volotea también espera expandirse el próximo año en un 10,7%. Ryanair, por su parte, ha decidido retirarse de algunos mercados franceses debido al aumento de las tarifas aeroportuarias, que ascienden a 6,5 euros por pasajero.

En cuanto a la ampliación de capital, Volotea ha continuado con su plan de refuerzo iniciado el año pasado. Aunque originalmente se proyectó alcanzar los 100 millones de euros, las perspectivas positivas han llevado a ajustar esta cifra. En septiembre, los mismos inversores aportaron 10 millones de euros, con Aaegean Airlines contribuyendo aproximadamente la mitad, consolidando así un 20% de participación en la low cost española.

Para Volotea, no se trata únicamente de crecer en capacidad, sino de hacerlo con criterio estratégico. En el cierre del verano, la aerolínea operó más de 25.000 vuelos en total, con 4,2 millones de asientos ofertados y más de 4 millones de pasajeros transportados. En España, la ocupación promedio alcanzó el 95% con 6.700 vuelos y 1,1 millones de asientos.

La expansión esperada en España apunta a consolidar su modelo flexible. Mientras Ryanair ha reducido su número de rutas, Volotea aspira a mantener un factor de ocupación medio del 90%. Esta capacidad de adaptación le permitiría ajustar frecuencias, activar nuevas rutas o eliminar temporalmente aquellas que no resulten rentables.

Volotea es una aerolínea de bajo coste española con sede social en Asturias. Fue fundada por los creadores de Vueling, Carlos Muñoz y Lázaro Ros, en Barcelona, comenzando las operaciones en abril de 2012.