Aemet activa la alerta naranja en Cádiz: estos son los pueblos en los que hará más calor y las peores horas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado este miércoles la alerta naranja por altas temperaturas en buena parte de la provincia de Cádiz. La advertencia estará en vigor desde las 13:00 hasta las 21:00 horas, periodo en el que se esperan registros extremos, especialmente en la campiña, la sierra y el litoral atlántico, donde los termómetros podrían alcanzar los 42 grados.

Localidades con las temperaturas más elevadas

Estas serán las localidades de la provincia de Cádiz en las que se espera que mañana se alcancen las temperaturas más elevadas, según la previsión de la AEMET:

- Villamartín y Puerto Serrano: máximas de hasta 44 °C.

- Notable aumento están localidades como Arcos de la Frontera, Espera y Trebujena, donde se prevén temperaturas de hasta 43 °C.

-En el interior de la provincia, en municipios tales como Jerez de la Frontera, Algodonales, Bornos, Olvera, San José del Valle, Sanlúcar de Barrameda, Setenil de las Bodegas, y Torre Alháquime, las máximas podrían situarse entre 41 °C y 42 °C.

- En la capital, Cádiz, las temperaturas serán más moderadas, con máximas cercanas a los 38 °C; mientras que en la Sierra, localidades como Grazalema podrían llegar hasta los 39 °C.

La alerta se enmarca en una ola de calor que, según la AEMET, podría convertirse en la más intensa para un mes de agosto desde que hay registros. No en vano, el episodio acumula ya más de diez días de temperaturas extremas y se prolongará, como mínimo, hasta el lunes 18. El calor ha dejado ya víctimas en Andalucía: una mujer en Cádiz y un joven en Jaén han fallecido por golpes de calor, elevando a 141 las muertes atribuidas a las altas temperaturas en la región este verano.

Las autoridades sanitarias insisten en evitar la exposición directa al sol en las horas centrales, buscar lugares frescos, hidratarse de forma constante y vestir ropa ligera y de colores claros. También recuerdan la importancia de proteger a los colectivos más vulnerables -mayores, niños, embarazadas y personas con patologías crónicas- y no dejar nunca a nadie, tampoco animales, en el interior de un vehículo estacionado al sol.

Con el calor apretando y sin perspectivas de alivio inmediato, la provincia afronta una nueva jornada marcada por el bochorno y la prudencia, con la esperanza de que el termómetro dé una tregua en los próximos días.