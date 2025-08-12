La ola de calor activa el aviso rojo por altas temperaturas

La ola de calor está llevando a la provincia a sufrir altas temperaturas y a la AEMET a lanzar avisos por regiones. Para esta jornada, buena parte del mapa de España está coloreado en amarillo, naranja o rojo en función del alcance de los termómetros.

Posiblemente este martes sea una de las peores jornadas de este verano y uno de los registros más altos de temperatura. Esto ha llevado a la Agencia Española de Meteorología a activar el aviso rojo, es decir, el máximo, por calor en las regiones de la campiña y litoral desde las 17:00 hasta las 21:00 horas. En Grazalema se mantiene el naranja mientras que en el Estrecho no hay advertencias especiales por temperaturas.

En la campiña se espera que en esta franja se llegue a los 44 grados, que serán 42 en el litoral y 40 en Grazalema.

Próximos días

En las próximas jornadas todavía tocará seguir sufriendo los efectos de esta ola de calor. Para este miércoles estarán activos los avisos naranja y amarillo en campaña y litoral respectivamente. En la costa los termómetros llegarán hasta los 27 grados, mientras que en interior volverán a alcanzarse los 40.

Inicialmente, la campiña será la única región con aviso, en este caso amarillo por máximas de 39 grados que localmente podrían alcanzar los 40.