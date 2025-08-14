A 212 km/h por la AP-7: investigan a un conductor por temeraria velocidad en San Roque

LA VOZ DE CÁDIZ San Roque 14/08/2025 a las 12:59h. Compartir Copiar enlace

La Guardia Civil investiga al conductor de un turismo que fue captado circulando a 212 km/h en un tramo de vía limitado a 120 km/h en la autopista AP-7 a su paso por San Roque.

En una nota, el Instituto Armado ha detallado que el turismo fue captado por un cinemómetro instalado en un vehículo oficial en un punto de verificación de velocidad.

Los hechos, que ocurrieron el pasado 25 de junio de 2025 pero se han dado a conocer ahora, se produjeron en el tramo La Junquera-Algeciras de la AP-7, en el término municipal y partido judicial de San Roque.

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cádiz, ha investigado al conductor del vehículo como presunto autor de un delito contra la seguridad vial recogido en el artículo 379 del Código Penal por conducción temeraria.

El delito está castigado con la pena de prisión de tres meses a seis meses o con la multa de seis a 12 meses o con la de trabajo en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a un año y hasta cuatro años.