Más de 20.000 personas participaron en el primer simulacro de tsunami en Cádiz

Hasta 20.000 personas participaron en el primer simulacro de tsunami de España del pasado jueves en Cádiz. Más de mil efectivos de emergencia de 40 operativos, medio millar de edificios públicos, nueve centros educativos, dos hoteles y un parador, todos bajo la dirección de la Agencia de Emergencias de Andalucía. En el Puesto de Mando Avanzado, situado en el baluarte de Santa Elena, estuvieron presentes el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), la Policía Nacional, Emergencias 112, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Guardia Civil, la Policía Local, Cruz Roja y Protección Civil.

Ante un fenómeno natural como un tsunami, la labor de rescate y la atención a los heridos se vuelven fundamentales. El Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz participó en el simulacro actuando en dos escenarios distintos. En uno de ellos, tras el impacto de la ola, varios trabajadores de una nave de la Zona Franca quedaron atrapados bajo los escombros y otros quedaron aprisionados por maquinaria caída. Con apoyo de la unidad canina, los bomberos lograron rescatar a más de una decena de heridos, que fueron atendidos en una zona segura por el 061 antes de ser trasladados en ambulancia al hospital. Además, los bomberos también estuvieron presentes en la playa de Santa María del Mar, donde evacuaron a una persona que había caído al espigón tras el temblor.

En la atención al personal civil tuvo una importante participación el cuerpo de Cruz Roja. Aportaron una ambulancia de soporte vital avanzando ubicada en Santa María del Mar, 3 ambulancias de Soporte Vital Básico ubicadas en Santa María del Mar, Zona Franca y Plaza San Antonio para los ejercicios de evacuaciones y un camión multipropósito con capacidad para dar cobertura de internet y comunicaciones en el patio del Niño Jesús. Además, el Equipo de Respuesta Inmediata ante emergencias, montó un albergue en el colegio María Valle con capacidad para 100 personas y un punto de avituallamiento.

No obstante, la colaboración más multitudinaria fue la de los 2.500 alumnos de los colegios del centro de la ciudad que participaron en el simulacro de tsunami. Un total de seis centros educativos -CEIP Santa Teresa, CEIP Josefina Pascual, CEIP La Salle–La Viña, CEIP San Rafael, IES La Caleta y el CDP Juan Pablo II–María Milagrosa- participaron en la evacuación más ambiciosa del operativo. En total, 2.539 estudiantes emprendieron la llamada evacuación horizontal, una salida rápida y ordenada desde sus aulas hacia la plaza de San Antonio y la plaza de Mina.

Estuvieron presentes también las empresas privadas. Tras el mensaje ES-ALERT de a las 10.14 horas, un centenar de trabajadores de Navantia abandonaron la factoría para dirigirse hacia la avenida de la Sanidad Pública, zona segura, subiendo por la cuesta de San Severiano. Por otro lado, unos 1.200 empleados de entidades ubicadas en el Consorcio de la Zona Franca realizaron una evacuación en vertical hacia las azoteas de algunos edificios.

