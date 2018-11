TELEVISIÓN Julia se perfila como favorita tras hacer llorar a sus compañeros de ‘OT’ David Bisbal, Carlos Baute y Marta Sánchez, invitados de lujo en una Gala 8 que se presenta más emocionante que nunca

El segundo pase de micros de Julia interpretando ’90 minutos’ de India Martínez ha marcado un antes y un después en ‘Operación Triunfo 2018’. Porque los temas pueden parecerse más o menos a la versión original, pueden estar mejor o peor interpretados, pero lo que ha conseguido la gaditana, emocionando a todos sus compañeros, haciéndolos llorar, no es nada fácil.

En el segundo pase de micros hemos podido disfrutar de la verdadera Julia. De su verdadero (y maravilloso) timbre de voz. Tras una semana pasada complicada, con una canción que no se adaptaba a sus características, en esta la estamos viendo en su salsa. Es de esperar que esta noche lo borde en la ‘Gala 8’ y, visto lo visto en los ensayos, es la gran favorita para, valga la redundancia, ser la favorita de la semana.

La Gala 8 de ‘OT 2018’ tendrá a 5 invitados de lujo: James Arthur, David Bisbal, Greeicy, Carlos Baute y Marta Sánchez. Además, comenzará con un temazo interpretado por todos los concursantes, ‘Enamorado de la moda juvenil’, de Radio Futura.

Posteriormente, los dos nominados de la semana, Carlos Right y Marilia, interpretarán sus temas. El catalán cantará ‘Everything’, de Michael Bublé y la canaria ‘Hasta la raiz’, de Natalia Lafourcade.

Las parejas de la noche serán Famous y Marta (‘September’, de Earth Wind & Fire) y María y Sabela (‘I wanna hold your hand’, de The Beatles). En solitario, además del ya comentado tema de Julia, los concursantes interpretarán las siguientes canciones: Natalia, ‘Aunque no sea conmigo’ de Celso Piña; Miki, ‘Can we dance’ de The Vamps; y Alba Reche, ‘Je veux’ de Zaz.

Tras la polémica de los papeles de la algecireña Brisa Fenoy de la pasada semana, la cuarta miembro del jurado en esta ocasión será la artista y compositora Ruth Lorenzo, que suponemos llegará con una carpeta cerrada a la gala.