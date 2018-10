TELEVISIÓN La gran esperanza gaditana de 'OT 2018' Julia se encuentra dentro del grupo de favoritos que lucharán por conseguir ganar el concurso de RTVE

Van pasando las semanas en ‘Operación Triunfo 2018’ y Julia se mantiene como una de las grandes favoritas para ganar el concurso. En el reparto de temas de la próxima semana, a la gaditana le ha caído en suerte tener que interpretar junto a su compañera Noelia el tema de Mónica Naranjo ‘Tú y yo volvemos al amor’.

Julia tiene algo que le falta a muchos (por no decir todos) de sus compañeros: gusto al cantar. Porque (casi) todos tienen muy buenas voces, pero no saben utilizarlas de manera elegante y natural, como hace la gaditana.

Sabe sacar su tono más tierno sin sonar pastelosa o afectada, y su lado más salvaje sin histrionismo ni gorgoritos superfluos. Y si algún problema tiene es que parece que todo le sale fácil, que todo es fluido y sin esfuerzo, como si llevara 30 años sobre los escenarios, siempre en su sitio, espacial y sonoramente, en el tono y ritmo perfectos.

No es estridente ni cuando tiene que hacer un 'Born this way', porque no necesita gritar para mostrar que es una buena cantante, y no necesita adornar la dulzura de su voz con cabriolas vocales para demostrar que tiene torrente incluso cuando la canción pide calma y suavidad.

El único pero que a día de hoy le podemos encontrar a Julia (pensando en el modo de actuar de los jueces de 'OT 2018'), es que le digan que es correcta, pero que ellos piden más. Porque, viéndoles puntuar a algunos de sus compañeros, parece que hay veces que valoran más un 'gallo arriesgado' que la solidez de una voz sin fisuras (y si no que se lo pregunten a Dave).

El próximo miércoles tendrá la oportunidad de volver a demostar su saber estar sobre las tablas de 'OT 2018' interpretando en la Gala 6 el clásico de Mónica Naranjo 'Tú y yo volvemos al amor'.

La Gala 6 comenzará, como siempre, con la canción grupal que en esta ocasión será el tema de Camilo Sesto 'Vivir así es morir de amor'. Posteriormente cantarán los dos nominados, Damion ('God's plan, de Drake) y Marta ('Leave me alone', de Michael Jackson).

El resto de temas que sonarán durante la gala serán los siguientes: Miki y Natalia interpretarán 'Shallow', de Bradley Cooper y Lady Gaga; Famous y María '1,2,3', de Sofía Reyes y Jason Derulo; Alba 'La llorona', de Chavela Vargas; Sabela 'Set fire to he rain', de Adele; Carlos y Marilia 'Lucky', de Jason Mraz y Ximena Sariñana; y finalizarán Noelia y Julia con el ya reseñado tema de Monica Naranjo.