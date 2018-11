TELEVISIÓN ’90 minutos’ de India Martínez, el tema de Julia para la Gala 8 de OT 2018 La gaditana, tras pasar por su semana más complicada en el show, se enfrenta ahora a una canción que le viene como anillo al dedo

José Juan López

'Operción Triunfo 2018' ha entrado de lleno en su recta final y la exigencia es cada vez más grande para todos los concursantes. Julia pasó su primer mal trago con los jueces desde que entró en la Academia el pasado miércoles. No estuvo acertada con el tema de Beyoncé y fue nominada por primera vez, aunque posteriormente fue salvada por los profesores.

Ahora, inmersa en una nueva semana que acabará el próximo miércoles con la Gala 8, está ante su oportunidad de resarcirse y de convencer al jurado y a los aficionados al programa de RTVE de que es una de las favoritas por derecho propio para meterse en la gran final.

El tema que deberá interpretar en la Gala 8 de OT será '90 minutos', una canción de India Martínez de 2018 que le viene a la perfección a sus características.

Ya hemos podido ver a Julia en los primeros ensayos del tema. Se la ve segura, en su salsa, cantando una de esas canciones que le vienen como anillo al dedo y con la que seguro que no tendrá problemas para pasar la pasarela una semana más.

La Gala 8 de 'OT 2018' comenzará con el tema grupal, como siempre, en el que los concursantes que quedan en la Academia interpretarán 'Enamorado de la moda juvenil, de Radio Futura. Los nominados, Carlos Right y Marilia, deberán cantar Everything (Michael Bublé) y Hasta la raiz (Natalia Lafourcade), respectivamente.

El resto queda así: Famous y Marta, 'September', de Earth, Wind & Fire; Natalia, 'Aunque no sea comingo', de Celso Peña; Miki, 'We can dance', de The Vamps; Alba Reche, 'Je veux', de Zaz; y María Sabela, 'I wanna hold your hand', de The Beatles.