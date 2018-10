TELEVISIÓN El Carnaval de Cádiz vuelve a ser protagonista de ‘OT 2018' Los gaditanos Dave y Julia se enfrentan esta noche a una tercera gala que puede resultar decisiva para ellos

José Juan López

@JJBartlet Actualizado: 10/10/2018 10:56h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Dave afronta hoy el que puede ser su último día en ‘Operación Triunfo 2018’, ya que se juega con su compañera África continuar en la Academia. Bien por quitarse la tensión, o bien porque simplemente le ha dado la real gans, en las últimas horas antes de su actuación decisiva se ha relajado haciendo una de las cosas que más le gustan en la vida: cantar Carnaval.

El sanluqueño ha dado muestras de su pasión hacia las comparsas de Antonio Martínez Ares y, tras hacerse viral un vídeo suyo cantando un pasodoble de ‘Los Piratas’, en esta ocasión ha elegido otro del mismo autor, pero mucho más moderno, concretamente ‘Las dos de la mañana', de la comparsa ‘Los Cobardes’. El joven artista ha elegido otra copla que tiene como temática central la violencia de género.

Dejando a un lado su lado más gaditano, Dave se juega hoy su permanencia en 'OT 2018' cantando 'Rocanrol bumerang', de Miguel Ríos. En el segundo pase de micros le puso una mayor intensidad roquera que en el primero y los profesores destacaron su trabajo. Habrá que ver si logra convencer a los telespectadores, que serán los que finalmente decidirán si sigue una semana más en la Academia o si debe abandonarla.

Julia, impresionante como Lady Gaga

Julia, por su parte, también tiene ante sí un día muy importante. Es la única concursante de los que no están nominados que va a cantar en solitario. Y no cualquier tema, sino un señor temazo como 'Born this way', de Lady Gaga.

No es fácil intentar ponerse a la altura de la megaestrella americana, pero Julia ha demostrado tener dentro de sí más registros de los que parecía tener en sus primeros días en la Academia y en los ensayos ha dejado boquiabiertos a los profesores. Se avecina un bombazo esta noche en el plató de RTVE.