TELEVISIÓN Dave, ante su jornada decisiva para continuar en 'OT 2018' El gaditano se juega este miércoles su permanencia en el concurso con un tema de Miguel Ríos

José Juan López

El todo o nada en 'Operación Triunfo 2018' llegará para el gaditano Dave este miércoles en la segunda gala. El de Sanlúcar se jugará su continuidad en el programa con el tema de Miguel Ríos 'Rocanrol Bumerang', que está terminando de perfilar en los últimos ensayos. El público decidirá quién permanece en la Academia, si él o su rival África.

La segunda gala comenzará, como siempre, con un tema coral que cantarán los 15 concursantes que quedan en el programa. En este caso se tratará de la canción de Coldplay 'Viva la vida'. Posteriormente, llegará el momento clave de la noche con las actuaciones en solitario de África y Dave. La rival del amante del Carnaval interpretará 'God is a woman', de Ariana Grande.

La otra concursante que cantará en solitario en esta ocasión será precisamente la otra representante gaditana, Julia, que interpretará el tema de Lady Gaga 'Born this way'.

Sin lugar a dudas, si consigue darle un poco de fuerza a su canción, tendrá muchas papeletas de seguir un par de semanas más en la Academia, aunque cuenta con la presión de cantar un tema que se aleja de su registro habitual. En todo caso, en los ensayos se la ha visto con mucha confianza y recibiendo un 'feed-back' muy positivo de los profesores.

👋 Ya puedes ver en nuestro ▶️CANAL 24H🔴 la actuación de “BORN THIS WAY”, la canción de Lady Gaga que le ha tocado a Julia para la Gala 3 de OT 2018 aquí 👉https://t.co/poFmguj2w1#OTDirecto8OCT — OT 2018 (@OT_Oficial) 8 octobre 2018

El resto de actuaciones serán las siguientes: Carlos y María cantarán ‘Contigo’ de ‘El canto del loco’; Famous y Noelia, ‘What a fool believes’ de The Doobie Brothers; Miki y Joan, ‘Friday I’m in love’ de The Cure; Sabela y Marilia ‘Cómo quieres que te quiera’ de Rosario; Marta y Alba, ‘Just give me a reason’ de Pink y Nate Rues; y Natalia y Damion, ‘Lo siento’ de Beret.