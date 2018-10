TELEVISIÓN Dave, nominado a abandonar OT 2018 tras cantar 'Volando voy' de Camarón El concursante gaditano vivirá su semana más complicada en la Academia mientras que Julia pasó sin problemas la pasarela

José Juan López

@JJBartlet Actualizado: 04/10/2018 09:17h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cara y cruz para los concursantes gaditanos en la Gala 2 de ‘Operación Triunfo 2018’. Dave fue nominado tras su interpretación de la versión de Kiko Veneno del tema de Camarón ‘Volando voy’, mientras que Julia pasó sin problemas la pasarela tras cantar ‘Mi historia entre tus dedos’ de Gianluca Grignani.

Dave cantó junto a Noelia el tema 'Volando voy' y se vio ensombrecido por la actuación de su compañera. Ella fue la que comenzó y la que impuso el ritmo del tema. Ella lució su voz y él se tuvo que conformar con acompañarla. No se le vio cómodo en sus movimientos en el escenario y, aunque su interpretación fue más que correcta, fue nominado para abandonar la Academia.

👏 ¡Olé qué arte! Dave y Noelia traen el flamenco a la #OT18Gala2: así han cantado ‘Volando voy’ de Camarón de la Isla, en la versión de Kiko Veneno https://t.co/XJ3LapyDpbpic.twitter.com/BR2WDwgomj — La 1 (@La1_tve) 3 octobre 2018

Rosana, la juez que sustituía a Ana Torroja, fue la que le dijo a Dave que estaba nominado, aunque con una explicación bastante inquietante: «No controlo la parte técnica que has hecho en tu canción». Si no la controla ella, no sabemos quién la controla.

Quizás lo que le faltó a Dave en su actuación fue arriesgarse un poco más, ser algo menos correcto en su interpretación. Algo que sí hizo Julia según el jurado: «Has intentado forzar y tirar de la voz y romperla en un tono no tan amable para ti. Mereces, esta semana... ¡Cruzar la pasarela!».

👋 Ya tienes en nuestro ▶️CANAL 24H🔴 “MI HISTORIA ENTRE TUS DEDOS” cantada por CARLOS RIGHT y JULIA aquí 👉 https://t.co/ogY6CJT3fW#OT18Gala2 — OT 2018 (@OT_Oficial) 3 octobre 2018

Dave fue inicialmente nominado junto con Joan Garrido, María y África. María fue salvada por los profesores de la Academia y Joan Garrido por sus compañeros. Así, los nominados de cara a la Gala 3 de 'Operación Triunfo 2018' son el sanluqueño y África.

Ambos ya saben las canciones que van a cantar la semana que viene en la decisiva gala. África va a interpretar 'God is a Woman' de Ariana Grande mientras que Dave va a cantar 'Rocanrol bumerang' de Miguel Ríos.

Durante el chat, Dave recibió un mensaje de apoyo para que siga luchando para mantenerse en la Academia: «Dave, no te desanimes, eres genial. Tú, tu voz, sigue como eres y no te cengas abajo, por favor. Mucha fuerza, mucho ánimo, eres la alegría de la casa y lo tienes que seguir siendo. El miércoles es tuyo».