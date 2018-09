TELEVISIÓN Martínez Ares aparece en directo en OT 2018 para animar a Dave y retar a la Acacemia El comparsista fue el gran protagonista del chat y tuvo unas palabras cariñosas para el concursante sanluqueño

Dave lo ha conseguido. Ha acabado encontrándole un hueco al Carnaval de Cádiz en OT 2018. Ayer, durante el chat, momento en el que los concursantes reciben mensajes de amigos o fans, el sanluqueño se llevó una sorpresa mayúscula: la aparición de Antonio Martínez Ares mandándole un mensaje de apoyo.

El comparsista, ni corto ni perezoso, le dio ánimos al joven artista gaditano, le agradeció que hace unos días cantara una de sus coplas y quiso mandarle una idea a la Academia que tiene que ver con el Carnaval:

«Hola David, soy Antonio Martínez Ares. Te mando un beso y un abrazo desde Cádiz y todo nuestro ánimo, nuestra fuerza y nuestra energía para que des todo lo mejor de ti en este concurso. Quería decirte que muchísimas gracias por cantarle a todo el mundo esa canción sobre los malos tratos. Me gustaría que ahora aprovecharas y te cantaras otra copla para que la gente viera todo el arte que tiene el gaditano y, además, yo creo que has abierto una puerta muy interesante y es la de ¿por qué no hacemos una noche de Carnaval en la Academia? Un fuerte abrazo, viva Cai».

Dave, interpretando un pasodoble de Ares. - RTVE

Dave recibió el mensaje de pie encima del sofá muy emocionado. En absoluto se esperaba el sorpresón.

Fue cuestionado por sus compañeros por quién le había hablado y Dave les explicó que «Antonio Martínez Ares es el rey del Carnaval, lo más grande del mundo y a parte es el compositor de muchísimas canciones conocidas».

«Antonio, te como los huevos. Mi madre ahora mismo está llorando», espetó.

Para finalizar la fiesta, Dave se arrancó con otra copla del comparsista gaditano, esta vez con un pasodoble de su última comparsa 'El perro andalú', que hizo las delicias de sus compañeros.

(A partir del minuto 42 de este vídeo se puede ver la aparición de Antonio Martínez Ares en OT 2018 y la interpretación de Dave)