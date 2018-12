TELEVISIÓN El ¿brillante? futuro de Julia tras su paso por Operación Triunfo Análisis de las posibilidades de la gaditana y del resto de finalistas de triunfar en la música en los próximos años

José Juan López

Una vez acabado ‘Operación Triunfo 2018', toca pensar en el futuro. El de Julia se vislumbra largo y exitoso, a tenor de los comentarios de los jueces, quienes en varias ocasiones han dejado entrever que la de San Fernando tiene madera para triunfar en la industria.

Su estilo, en la línea de India Martínez o Manuel Carrasco, encaja a la perfección en las emisoras musicales dominantes como Cadena Dial o Los 40 principales, algo que puede favorecer el desarrollo de su carrera.

La gaditana ha estado algo lastrada todo el concurso por un problema en las cuerdas vocales. A pesar de eso ha sabido defender todos sus temas con la elegancia, personalidad y emoción que la caracterizan. Memorable fue la interpretación que hizo de ’90 minutos’ de India Martínez, con la que consiguió hacer a sus compañeros (y a mi mismo).

Juro que no puedo parar de escuchar esta obra de arte. Julia con su voz siempre me transmite cada palabra y me hace creer que realmente viví la historia de la canción. Que pasada, de verdad

Gracias @juliaot2018https://t.co/RksR8EXB0m — MeryBloody 👌🏻 (@MeryBloody3) 23 décembre 2018

De los cinco finalistas, Sabela es una de las que ha experimentado una mayor evolución. Tal vez algo apocada en las primeras galas, demostró todo su poderío vocal e interpretativo con ‘Set fire to the rain’, de Adele. Ha cantado en gallego y ha sabido defender temas que no le iban especialmente bien.

Si sabe aprovechar bien su personalidad y encuentra buenas canciones y productores, Alba podría tener una carrera sólida y duradera.

podemos hacer que llegue al millón por favor que mi presidenta se lo meressi grax https://t.co/3YeRqdo7kz — camila (@katyentanga) 24 décembre 2018

Famous tiene ‘flow’ de sobra sobre el escenario y lo ha demostrado cada vez que ha podido. Con una espectacular voz, lo que hemos echado en falta en su repertorio es algún tema que hubiese supuesto un verdadero reto para él, algo que lo sacara de su zona de confort. ¿Os lo imagináis cantando un ‘Noches de bohemia’ de Navajita Plateá?

Talento le sobra, pero le falta algo de carisma, madurez y definición. ¿Será capaz de tener una carrera musical duradera? Si canta como en la gran final de 'OT 2018', sí.

El momento en el que Famous se ha pasado OT. #OT18GalaFinalpic.twitter.com/u7V9oXQyHz — ZONA🎤OT ||🎺Acorde menor🎺 (@Zona_OT10) 19 décembre 2018

En todas las ediciones hay alguien que nunca falla. En esta ese papel le ha tocado a Natalia. Perfecta siempre en la ejecución vocal, es capaz de bailar también como una profesional. Sin embargo, como en el caso de Famous, tan poco la hemos visto con un tema que no encajara con su estilo.

El éxito de ‘OT’ le dará unos años de margen a Natalia. Pero el producto musical que parece querer ser es caduco, al menos en nuestro país.

Alba tiene una forma de cantar que encandila: es diferente y particular. A lo largo del programa su mayor batalla ha sido la vocalización. Ese arrastre podría ser una marca de estilo en su carrera, pero muchas veces es necesario que el público pueda entender lo que dice la canción. Esa carencia la cubre con una capacidad interpretativa desbordante.

