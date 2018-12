TELEVISIÓN Julia deja su sello y acaba quinta en la final de 'OT 2018' El ganador del programa fue Famous, que superó en la última ronda a Alba Reche y a Natalia

Emocionantísima final de 'Operación Triunfo 2018' con victoria para Famous y quinta posición para la gaditana Julia Medina. Las encuentas indicaban que la de San Fernando iba a jugarse la cuarta posición con Sabela, que finalmente la adelantó en las votaciones de los espectadores.

'Déjame ser', un tema poco arriesgado de Manuel Carrasco, fue la última pincelada de Julia en 'OT 2018'. En una noche pensada para otro tipo de temas, los de los tres primeros clasificados (Famous, Alba Reche y Natalia), la isleña pasó de puntillas, pero dejando una vez más una interpretación de gran nivel de un éxito comercial de los que triunfan en España. Porque eso es lo mejor que tiene Julia, que es un diamante en bruto por explotar en la industria discográfica.

Como comentó en una entrevista antes de la última gala, la Julia que ha llegado a la gran final de 'OT' es una chica sin complejos, con ganas de comerse el mundo: «Yo tenía una barrera que no me dejaba mostrar emociones y ahora estoy deshinibida».

Y, pasase lo que pasase en el último día del concurso, tiene claro lo que va a hacer cuando vuelva a casa: «Me iré a comer puntillitas con todo el mundo».

Manuel Martos, el miembro del jurado que habló con Julia tras su actuación final, se deshizo en elogios hacia la gaditana y le dejó claro que tiene futuro en esto de la música:

«Estoy seguro que Manuel Carrasco está muy orgulloso de, no sólo cómo has cantado esa canción, sino cómo lo has hecho tuya, que es lo más importante, y eso es lo que siempre haces, das tu sello. Un sello donde cabela sensibilidad, donde tienes una voz llena de giros, de matices, donde tienes un registro que va desde la dulzura hasta la potencia. Pase lo que pase has conseguido el verdadero triunfo de este programa: todo el mundo sabe quien es Julia Medina».