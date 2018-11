TELEVISIÓN Julia enamora a Ana Torroja con su interpretación de '90 minutos' La gaditana se llevó los mayores elogios del jurado en la octava gala de 'OT 2018'

«Qué magnetismo… Qué manera de meternos en tu historia… No quiero decir mucho más pero es imposible no decir que has estado brillante».

Nadie mejor que Ana Torroja para describir lo que fue ayer la actuación de Julia en la octava gala de 'Operación Triunfo 2018'. La gaditana bordó el tema '90 minutos' de India Martínez y, aunque no fue elegida favorita de la noche, sí estuvo entre las nominadas para ello.

Si los que reparten los temas hacen con Julia lo que están haciendo con otros concursantes (con Famous, por ejemplo) y le dan canciones como la de ayer que le vienen como anillo al dedo, no hay dudas de que la gaditana va a ser una de las principales candidatas a llevarse el concurso.

En el segundo pase de micros emocionó a sus compañeros y ayer logró hacer lo mismo con todos los espectadores que vieron el programa en La 1. Su voz tiene un toque diferente cuando se enfrenta a tonos aflamencados. Ayer emocionó y seguro que volverá a hacerlo.

El expulsado de 'OT 2018' esta semana ha sido Carlos Right. El catalán perdió la votación frente a Marilia y tuvo que abandonar la Academia. Sin lugar a dudas, un golpe duro para Julia, ya que mantiene una muy buena relación con él.

Marilia se salvó, pero la próxima semana tendrá que afrontar una nueva nominación. Esta vez se la jugará frente a Marta. Los otros dos que fueron nominados fueron Famous y María. Él fue salvado por los profesores y ella por sus compañeros.

Sabela fue designada como la favorita del público. Sin embargo, no recibió las mejores críticas por parte del jurado: «Tu trayectoria ha ido in crescendo, viendo lo que va de programa. Hoy no ha sido tu mejor noche, pero eres la favorita».