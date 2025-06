El PP siembra sospechas de corrupción sobre obras clave en Cádiz como el Nudo de Tres Caminos o el desdoble de la N-IV

El PP de Cádiz ha anunciado la presentación de una batería de iniciativas en el Congreso y Senado sobre las presuntas irregularidades en la concesión de obras que afectan en la provincia de Cádiz y que aparecen en el informe de la UCO que recoge los audios de Koldo. En concreto, se trata de la obra del Nudo de Tres Caminos a la que se refiere en mayo de 2022, poco después de que se aprobara definitivamente el proyecto de obras, ha señalado.

Igualmente, ha indicado que también está el desdoble de la N-IV entre Dos Hermanas y Los Palacios, «una obra que nunca se llegó a completar hasta la provincia de Cádiz a pesar de que estaba en un principio prevista y que ahora aparece en el mapa de las mordidas de la trama«, ha indicado la diputada del PP por la provincia, Macarena Lorente.

Mesas de contratación

Asimismo, ha explicado que entre la información reclamada por el PP de Cádiz en relación a estas dos obras se pregunta sobre «quiénes formaban parte de las mesas de contratación, la relación de empresas que se presentaron a las licitaciones y puntuación que recibieron cada una de ellas, con desglose, además de si se hicieron invitaciones nominativas a empresas para participar en el concurso de adjudicación, y en caso afirmativo a cuáles y quien formalizó la invitación».

Cargos de confianza

Igualmente, el PP reclama saber «qué cargos políticos o cargos de confianza del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se interesaron por estas obras, los pagos realizados por certificaciones de obra, a quienes y con qué justificación, y sobre costes certificados».

A juicio de Lorente, «es necesario llegar al final, aclarar todas las presuntas irregularidades del Gobierno del PSOE y exigir responsabilidades, porque la sombra de corrupción y presuntas mordidas no puede seguir tapando la gestión de infraestructuras vitales para esta tierra«.

Desdoble de la N-IV

Sobre el desdoble de la N-IV ha recordado que el PP de Cádiz «lleva mucho tiempo pidiendo el desdoble de esta carretera, porque no tiene sentido para el desdoble de la autovía en la provincia de Sevilla y que en la de Cádiz haya un carril por cada sentido, creando un cuello de botella, con curvas y cambios de rasante que dificultan la conducción«. »Lo que queremos hoy saber es si la excusa que nos dieron para descartar su construcción no obedece a otros oscuros motivos, si sólo tenían previsto desdoblar donde, parece, se llevaban mordidas, donde sacaban provecho«, ha añadido.

Noticia Relacionada El chalet de La Alcaidesa que la presunta trama habría facilitado a Ábalos estaba valorado en 665.000 euros L.V. El ex ministro firmó un alquiler de cinco años con opción a compra pero el contrato solo duró unos meses

Epicentro en San Roque

Igualmente, ha afirmado que «el epicentro de la trama en la provincia está en San Roque, donde el alcalde y secretario general del PSOE en Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, cedió a Aldama un inmueble para construir un hotel« y ha preguntado »si terminaremos viendo al secretario del PSOE gaditano en los papeles de la UCO«.

La diputada del PP ha señalado su «preocupación ante los hechos que se están conociendo, un asunto de extrema gravedad, que afecta no solo a Andalucía sino a la dignidad política del país». «El Gobierno de Pedro Sánchez no es de fiar. No lo fue al principio y no lo está siendo en lo que deberían ser sus últimos días si es que en el PSOE queda alguien con un poco de decencia«, ha manifestado Lorente, que ha recordado que »ya hace meses dijimos que el 'caso Koldo' era en realidad el 'caso PSOE'«.