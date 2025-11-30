Suscríbete a
No hay ningún debate político en el que se deje el más mínimo resquicio para el debate honesto, para el entendimiento

Ignacio Moreno Bustamante

Crónica del Pleno del mes de noviembre en el Ayuntamiento de Cádiz. Clima hostil. Crónica de la doble sesión de debate sobre el estado de la Comunidad en el Parlamento de Andalucía. Clima hostil. Y eso que tanto Bruno García como Juanma Moreno disfrutan ... de una plácida mayoría absoluta. O quizá precisamente por eso. A la oposición no le queda más remedio que recurrir al ruido. A las faltas de respeto. Hasta a la utilización de una señora enferma de cáncer para que grite su drama en sede parlamentaria. Qué decir de las sesiones en el Congreso de los Diputados. Clima hostil es quedarse muy muy corto. Claro que allí el Gobierno no disfruta precisamente de una mayoría. Como dijo alguien esta misma semana, tiene una «minoría absoluta». Por no contar ya no cuenta ni con los votos de Ábalos, que duerme a la sombra desde el jueves. Ni de Podemos. Ni de Junts. Vivimos en una España políticamente bloqueada por la mezcla de incapacidad y de soberbia que definen a Pedro Sánchez. El drama de todo esto es que hemos -han- convertido nuestro país en un lugar en el que ya no hay espacio para la moderación, para el entendimiento. En general, para los políticos sus intereses partidistas siempre han estado por encima de los de los ciudadanos. Pero en estos últimos años lo han llevado a un extremo irrespirable. Unos mucho más que otros, evidentemente.

