Cruz Roja celebrará el 9 de octubre en Cádiz la gala de entrega de los V Premios CREA+

La provincia estará «muy presente» en toda la gala de entrega, empezando por el presentador, el periodista Modesto Barragán, que conducirá una ceremonia que contará también con el compositor gaditano Riki Rivera y la bailaora chiclanera Macarena Ramírez.

Cruz Roja ha defendido que «es más necesario que nunca homenajear y reconocer aquellas acciones que contribuyen a hacer de este mundo un lugar más justo e inclusivo«. Ese es el objetivo con el que en 2016 nacieron estos premios de Cruz Roja Española en Andalucía, que se han venido celebrando de manera bienal.

Hace un año, Cruz Roja decidió que los premios se convocaran de manera anual en lugar de cada dos años, y situó en Cádiz el escenario donde se celebraría la entrega de las estatuillas de la quinta edición, teniendo en cuenta que las cuatro anteriores habían tenido lugar siempre en Sevilla.

La fecha de celebración era en 2024, coincidiendo con la creación de la primera delegación de Cruz Roja en Cádiz hacía 150 años, una forma de «culminar un año repleto de actividades, exposiciones y ponencias». Sin embargo, ha recordado la entidad, «la tragedia que vivió la provincia de Valencia a consecuencia de la dana» llevó a posponer esta celebración «para centrar todos sus esfuerzos en dar la respuesta que la emergencia necesitaba».

De esta manera, los premios volverán a celebrarse el 9 de octubre de 2025, manteniendo las categorías y los premiados, y a la ciudad de Cádiz.

Premiados

Riki Rivera, ganador de un Goya, cantará los méritos de cada uno de los premiados, entre los que hay representación gaditana con el equipo de fútbol Cádiz CF Genuine como Premio Especial del Jurado.

Junto al Cádiz CF, Cruz Roja premiará a otras cinco personalidades, entidades y empresas que se han destacado por su labor y trayectoria a favor de la justicia social.

El Proyecto Social Más Innovador será para la iniciativa Bioalverde, impulsada por Cáritas Diocesana de Sevilla, que combina la agricultura ecológica con la inserción sociolaboral de personas en situación de exclusión.

Rosa María Calaf recogerá el Premio al Periodismo Social como una de las periodistas más respetadas con una trayectoria como corresponsal marcada por el rigor, el compromiso, la valentía, y sobre todo, una mirada crítica y cargada de Humanidad.

El Grupo Social ONCE recibirá el Premio a la Empresa Comprometidacon los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por su modelo de economía social que reinvierte sus beneficios en inclusión, accesibilidad, empleo y educación para personas con discapacidad.

En la categoría de Trayectoria Social, Cruz Roja ha premiado a la filósofa y catedrática Adela Cortina, referente internacional en ética y filosofía política, y el Premio a la Cooperación Internacional lo recogerá el equipo de cirugía del Hospital de Córdoba de Cruz Roja, por el desarrollo de intervenciones quirúrgicas en contextos de emergencia y cooperación.

Los Premios CREA+ cuentan en esta edición con el apoyo de la Diputación de Cádiz, Circet, Fundación Unicaja, Oximesa, Petaca Chico y Redeia, entidades que se suman al impulso que Cruz Roja ha querido dar desde Andalucía a la solidaridad, reconociendo públicamente a quienes son un ejemplo de compromiso e inspiración.