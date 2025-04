El jefe de la Udef cobraba comisiones de Villarejo a cambio de informaciones secretas, según la Fiscalía

La Fiscalía Anticorrupción sostiene en un informe del pasado julio que existen « serios elementos indiciarios acerca de la posible existencia de acuerdos económicos entre la organización criminal en torno al Grupo Cenyt», cuyo titular es el excomisario José Manuel Villarejo, y José Luis Olivera Serrano , exjefe de la Udef y del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), ya jubilado.

En virtud de esos acuerdos, Olivera habría amparado las actuaciones ilícitas de Villarejo, «en unos casos facilitándole información de operaciones policiales secretas, y en otros, como en Kitchen permitiendo su planificación y ejecución a pesar de conocer su cáracter ilícito».

Asuntos Internos aportó en un oficio policial de 2019 tres audios y varios documentos que reflejan un «concierto económico permanente entre Villarejo y Olivera a modo de iguala o comisión». Uno de esos archivos es de 2005. En él el comisario ahora en prisión está a punto de que le contrate un cliente «Chechu» al que ofrece información obtenida de forma ilícita. Le habla de su amistad con Olivera, entonces jefe de la Brigada Central de Policía Judicial al que llama «tronquete» y le asegura que «no sería demasiado problemático» que le facilitara datos sensibles.

En otra grabación entre Rafael Redondo, socio del comisario,Villarejo y el policía en segunda actividad Antonio Giménez Raso se habla de trabajar conjuntamente y de que Olivera tendría un porcentaje del 5 por ciento en un asunto del que ya se estaría beneficiando. «Está chupando de cojones» , dicen. De esa conversación y de otras se desprende un «modus operandi»: ganan dinero con las empresas en torno a Cenyt y al tiempo facilitan datos para investigaciones policiales, incluso presentando ellos las denuncias, como ocurrió en el caso Pujol, «mecanismo que justificaría la participación en los beneficios del comisario», señalan los fiscales en referencia a Olivera. Hay una frase de Villarejo elocuente sobre la simbiosis: «Nosotros jamás hacemos una investigación paralela. Nunca. Todos los datos se los damos a los colegas. Que ellos se apunten el tanto y nosotros cobramos«.

José Luis Olivera fue hasta el 9 de julio de 2012 jefe de la UDEF y, por tanto, máximo responsable de las investigaciones de Gürtel, entre otras muchas; posteriormente director del CITCO y hasta su jubilación vocal del consejo asesor del Cuerpo Nacional de Policía. Tanto era su ascendente que Villarejo asegura en una conversación con Javier Iglesias y el propio Olivera entre otros que le había pedido a Dolores de Cospedal que lo hiciera DAO, es decir, número dos de la Policía.

«Tía.. Si es muy importante para ti le he dicho... para ti es muy importante... pa tu guerra que tienes y para tal... y digo para ti para »el Asturiano« y para todo el país...y digo porque esto es un puto pedregal, que aquí hay cangrejos debajo de cada piedra (...) porque aparte de ser la persona más idónea para tal es que, es que se ha pasado toda la puta vida haciendo favores macho a esta gente, joder que en el 2009 este señor y yo estuvimos iugándonosla esa pal Rubalcaba, estuvimos viéndole y este emboscado en el puto coche para que no nos mordieran macho ¡,eh? para el tema de la Gürtel de los cojones... Que la Gürtel los podía haber, vamos... podía haberlos mandado a todos a tomar por el culo si no Iles a a ser •sor éste... eso no se puede olvidar en la puta vida...»

A raíz de los audios y documentos aportados, la Fiscalía Anticorrupción pidió a Asuntos Internos el pasado 27 de julio una serie de diligencias de investigación, según figura en el sumario: una investigación patrimonial de Olivera y requerimiento de todos sus movimientos bancarios tanto de cinco cuentas en las que figura como cotitular como en otras quince de depósito a plazo en las que es titular único. Se solicitan también cajas de seguridad, contratas, todo tipo de créditos, movimientos incluso de cuentas canceladas.

José Luis Olivera tras jubilarse se incorporó el año pasado a la Federación Española de Fútbol como gestor de riesgos. La Audiencia Nacional estrecha el cerco a su alrededor. Aún no ha sido imputado.