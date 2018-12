Trump anuncia la marcha de su jefe de gabinete, John Kelly, a final de año

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, abandonará el puesto a final de año, según ha anunciado Donald Trump este sábado en una conversación informal con la prensa en Washington. Es el segundo jefe de gabinete —un puesto de vital importancia para la organización de la agenda del presidente—en ser relevado en dos años.

Las relaciones entre Trump y su jefe de gabinete estaban completamente rotas y algunos medios norteamericanos informaron el viernes de que ambos no se hablan desde hacía días. Kelly, general retirado del Marine Corps, estaba enfrentado con los miembros más radicales de la Administración Trump, como el consejero de Seguridad Nacional John Bolton.

La fulgurante carrera de Kelly en la Administración Trump ha durado dos años y acaba de forma abrupta y amarga para él. Se estrenó como secretario (ministro) del Interior y su estilo militar le granjeó la simpatía del presidente, que le encargó poner fin al caos que reinaba en la Casa Blanca cuando era jefe de gabinete su predecesor, Reince Priebus. Kelly ha impuesto disciplina, pero no ha podido domar a Trump.

La ruptura entre ambos quedó patente en julio durante una visita de Trump a Bruselas. En un desayuno con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el presidente norteamericano dijo que «Alemania está completamente dominada por Rusia». Kelly, sentado a un extremo de la mesa, hizo una mueca. Su disgusto al oír esas palabras era patente, pero la Casa Blanca emitió un implausible comunicando diciendo que «al general no le gustó el desayuno que sirvieron».

Las expresiones faciales de Kelly ante los instintos más primarios del presidente se han convertido en objeto de todo tipo de análisis político. En agosto de 2017, cuando Trump dijo de forma improvisada en una rueda de prensa en su torre de Nueva York que la culpa de los disturbios provocados por neonazis en Virginia la tenían también las víctimas, por provocar, Kelly cruzó los brazos, encogió los hombros y clavó la mirada en el suelo.

