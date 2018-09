La mujer que acusa al juez de Trump recuerda la agresión sexual «al 100%» La profesora Ford dice que temió por su vida durante un intento de violación en 1982 por parte del candidato a ser el noveno juez del Supremo

David Alandete

Fue una vista que marcará una presidencia y al Tribunal Supremo para siempre. Primero, con voz entrecortada y conteniendo el llanto, Christine Blasey Ford detalló ante la comisión del Senado que debe aprobar la candidatura de Brett Kavanaugh al Supremocómo este intentó violarla en una fiesta hace cuatro décadas. «Al 100%», respondió la profesora universitaria cuando un senador le preguntó si tiene la certeza de que el agresor fue el ahora candidato. El juez tomó la palabra posteriormente para negar las acusaciones y, enfurecido, denunció que el proceso se ha convertido en «una desgracia nacional» y «un circo».

Ford fue interrogada durante más de cuatro horas. Al principio de la vista, dijo: «No estoy aquí hoy porque quiera. Estoy aterrada. Estoy aquí porque creo que es mi deber contarles lo que me sucedió cuando Brett Kavanaugh y yo íbamos a secundaria». Luego, detalló: «Creí que me iba a violar. Intenté gritar para pedir ayuda. Brett me puso la mano sobre la boca para impedir que gritara. Esto es lo que más miedo me dio. Es lo que más me ha afectado. Creí que me iba a matar accidentalmente».

La mayoría republicana en la comisión, compuesta únicamente por hombres, derivó sus preguntas a ambos comparecientes a una mujer, la fiscal experta en instrucción de casos de agresión sexual Rachel Mitchell. «Lo que más me ha chocado de su testimonio es que haya dicho que está aterrada. Quiero que sepa que lo siento», le dijo Mitchell a Ford. Posteriormente le pidió detalles no sólo sobre la noche de la agresión sexual en 1982 sino también de cómo, cuándo y por qué decidió hacer públicas estas denuncias.

Ford respondió que en julio, al enterarse de que Donald Trump había elegido a Kavanaugh como candidato para la más alta instancia judicial norteamericana, decidió denunciarlo ante el Senado: «La razón es que sepan qué me hizo el señor Kavanaugh, algo que me ha dolido toda mi vida. Espero que lo tengan en cuenta antes de tomar una decisión». Hizo llegar una carta a la senadora demócrataDianne Feinstein, que mantuvo ocultas las alegaciones durante dos meses. «Soy una mujer independiente y no soy instrumento de nadie», dijo Ford en referencia a las acusaciones por parte de Trump de que sus denuncias obedecen a una campaña política de los demócratas para frustrar un asalto conservador al Supremo.

El testimonio de la profesora Ford mantuvo en vilo a toda una nación, que aún recuerda la vista oral de 1991 en la que Anita Hill acusó al juez Clarence Thomas de acoso sexual en el trabajo. Entonces los senadores, todos hombres, sometieron a Hill a un durísimo interrogatorio y la hicieron pasar por un detector de mentiras. A pesar de que superó la prueba, el Senado confirmó entonces a Thomas, que hoy es uno de los jueces más conservadores en un tribunal que ha tomado decisiones trascendentales para EE.UU. como el final de la segregación racial o la legalización del aborto. Es, también, el único juez de raza negra.

La compostura y el estoicismo de Ford no hicieron acobardarse a Kavanaugh, que llegó a la sala donde se celebró la vista de la mano de su mujer y acompañado de sus padres, sin cruzarse con su acusadora. El juez apenas disimuló su ira. Alzó la voz. Apuntó a los senadores demócratas con el dedo. Derramó lágrimas. Se le desencajó la mandíbula. Tuvo que parar y beber agua cuando recordó a sus hijas. Hasta nueve veces seguidas le preguntó la fiscal Mitchell si participó en el intento de violación de Ford, y en nueve ocasiones respondió «no» frunciendo el ceño y sin disimular su rabia. Su mujer le miraba atentamente, sentada atrás a su derecha.

«No soy así. Nunca he sido así. Soy inocente de estos cargos», dijo Kavanaugh. Como Trump y otros líderes republicanos que le apoyan, el juez denunció el pormenorizado escrutinio de toda su vida, que le llevó a tener que admitir ante los senadores —algo insólito en el Capitolio— que fue virgen hasta bien entrados sus años universitarios. «En secundaria cometimos estupideces. Pero dudo que sea el único que se avergüenza al recordar sus años de instituto», dijo. Tras las denuncias de Ford otras tres mujeres han acusado a Kavanaugh de conducta inapropiada en su juventud.

La comisión de Asuntos Judiciales, donde se celebró la vista, debe votar sobre el nominado este viernes, y el Senado en pleno debe ratificar el voto el lunes. Los republicanos tienen mayoría suficiente en ambos casos. El objeto de este tipo de vistas es juzgar la idoneidad del candidato, no su historial delictivo. Aun así, la profesora Ford y los demócratas han pedido al FBI que abra una investigación.

Todo en la Administración Trump parece poner a prueba la resistencia de las instituciones. Nunca antes una vista oral al Supremo había reflejado de forma tan clara la división política en EE.UU., con los demócratas y el movimiento feminista #MeToo en un lado y los republicanos, que controlan los poderes ejecutivo y legislativo, en otro. Los candidatos al tribunal suelen ser abogados o jueces de dilatada trayectoria y credenciales impecables que pocas veces deben dar explicaciones sobre su vida personal. En el caso de Kavanaugh sus opiniones sobre asuntos como la inmigración o el aborto han quedado en un plano secundario, supeditados a su pasado y su comportamiento con las mujeres.

Según dijo Trump en una rueda de prensa el miércoles, «resulta que ahora se considera que alguien es culpable antes de que se demuestre su inocencia, es muy peligroso. A mí me ha pasado muchas veces, porque me acusaron falsamente».