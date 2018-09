La presunta víctima del candidato de Trump al Supremo dice que la agresión le marcó toda su vida «Creía que me iba a violar. Grité. Cuando lo hice, Brett me tapó la boca con la mano. Era difícil respirar. Y pensé que Brett me iba a matar accidentalmente», dijo Christine Blasey Ford sobre Brett Kavanaugh ante los senadores

AGENCIAS

Actualizado: 27/09/2018 17:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico * Noticias relacionadas Una tercera mujer sale a la luz y respalda las acusaciones sexuales contra Kavanaugh

Kavanaugh: «Nunca he intentado violar a nadie en en ningún sitio»

Las actrices se vuelcan con la mujer que acusa a Kavanaugh de acoso sexual Christine Blasey Ford, la presunta víctima del nominado por la Casa Blanca al Tribunal Supremo de Estados Unidos, Brett Kavanaugh, aseguró hoy ante el Comité Judicial del Senado que el supuesto ataque sexual que sufrió a manos de él "aterrorizó" y "marcó" toda su vida. «Creía que me iba a violar. Grité. Cuando lo hice, Brett me tapó la boca con la mano. Era difícil respirar. Y pensé que Brett me iba a matar accidentalmente», dijo ante los senadores, con la voz quebrada y visiblemente afectada. Christine Blasey Ford, que ha acusado al candidato al Tribunal Supremo Brett Kavanaugh de agresión sexual, ha afirmado este jueves estar aterrorizada a la hora de aparecer ante la comisión judicial del Senado, estimando sin embargo que su testimonio era un «deber cívico». «No me apetece estar aquí. Estoy aterrorizada. Pero estoy aquí porque creo que es mi deber cívico decirles lo que me pasó cuando Brett Kavanaugh y yo estábamos en el instituto», afirma Ford al acusar al juez Kavanaugh de haber tratado de violarla durante una fiesta entre estudiantes de secundaria en 1982. Kavanaugh niega categóricamente los hechos.