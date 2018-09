Una tercera mujer sale a la luz y respalda las acusaciones sexuales contra Kavanaugh

Una nueva acusación contra el candidato del Supremo Tribunal Supremo estadounidense del presidente Donald Trump, Brett Kavanaugh, se hizo pública este miércoles cuando una tercera mujer declaró ante el Senado y lo acusó de «acoso sexual» en la década de 1980, lo que inflamó aún más un proceso de confirmación ya polémico. Kavanaugh inmediatamente negó la acusación.

La mujer, Julie Swetnick, detalló que asistió a más de diez fiestas caseras en Washington desde 1981 hasta 1983, donde Kavanaugh estuvo presente. Ella describió violaciones colectivas en las que los muchachos se alinearían para drogar a las chicas y luego violarlas.

Here is a picture of my client Julie Swetnick. She is courageous, brave and honest. We ask that her privacy and that of her family be respected. pic.twitter.com/auuSeHm5s0