Europa no podrá defenderse sin un «auténtico ejército europeo»; Europa debe protegerse de «forma más soberana sin depender únicamente de EE.UU.», sentenció esta semana el presidente francés, Emmanuel Macron. Macron ha vuelto a apelar a su gran proyecto europeo, la Iniciativa Europea de Intervención (IEI), en un momento en el que, empantanado en una nueva polémica al elogiar al Mariscal Pétain recordándolo como un «gran soldado» en la Primera Guerra Mundial, los sondeos le sitúan muy cerca de su «archienemiga» Marine Le Pen (ganadora en 2014) de cara a las próximas elecciones europeas.

«No protegeremos a los europeos si no decidimos tener un verdadero ejército europeo. Frente a Rusia, que está en nuestras fronteras y ha demostrado que puede ser amenazante (...) debemos tener una Europa que se defienda más, sin depender solo de los Estados Unidos y de una manera más soberana», agregó el presidente francés en una entrevista con la cadena de radio Europe 1 a principios de semana. Macron ha contado con el aplauso del líder de los liberales europeos (la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa, ALDE) y exprimer ministro belga, Guy Verhofstadt: «El presidente Macron saca las conclusiones correctas de la política de Trump "América-Primero". Si queremos garantizar nuestra seguridad europea, debemos agarrar nuestro destino con nuestras manos mediante la integración progresiva de las fuerzas de defensa europeas en un ejército europeo», tuiteó el pasado miércoles.

