Las conclusiones del FBI apuntan a que el Senado confirmará al juez Kavanaugh Los demócratas critican la brevedad de la investigación sobre la acusación de abusos

El Senado de EE.UU. iniciará hoy el proceso de votación para confirmar a Brett Kavanaugh como nuevo juez del Tribunal Supremo, pero la división sobre el candidato elegido por Trump es más profunda que nunca.

Ayer, el FBI dio a conocer a los senadores las conclusiones de su investigación sobre las acusaciones de ataques sexuales hechas contra Kavanaugh y su recepción ha sido, en la tónica actual de la política estadounidense, polarizada. Para los republicanos y la Casa Blanca, las pesquisas no aportan información novedosa ni evidencias ciertas sobre las alegaciones, lo que implica que se debe pasar de forma automática a la votación en el Senado. Así, el líder conservador en la cámara alta, Mitch McConnell, anunció el miércoles por la noche, al saber que los senadores tendrían la información del FBI a sus disposición durante el día de ayer, que se produciría una votación preliminar hoy. La votación final podría producirse tan pronto como mañana.

Los demócratas, sin embargo, defienden que la investigación ha sido una pantomima por la limitación de las pesquisas. «Lo más notable del informe es lo que no está en él», criticó ayer Dianne Feinstein, la demócrata de más alto rango en el Comité Judicial del Senado. A su lado, Charles Schumer, el líder de la minoría demócrata en el Senado, coincidió en que ha sido una investigación «muy limitada» que ha imposibilitado al FBI «conocer todos los hechos».

Más agresivos fueron los abogados de Christine Ford, la profesora universitaria que acusó a Kavanaugh de ataque sexual cuando ambos eran adolescentes y que la semana pasada testificó ante el Comité Judicial del Senado. En una carta al director del FBI, Christopher Wray, aseguran que la investigación supone «una mancha en el proceso, en el FBI y en el ideal americano de justicia». Critican que los agentes no hablaron con ocho testigos dispuestos a hablar sobre las acusaciones de Ford, entre ellos su marido, el agente del FBI que le hizo una prueba de polígrafo antes de revelar sus acusaciones y amigos a los que reveló los sucesos.

Deborah Ramírez, que ha acusado a Kavanaugh de poner sus partes íntimas contra su cara en una fiesta cuando ambos eran estudiantes en Yale, ha criticado en «The New Yorker» la cortedad de la investigación del FBI, que no interrogó a testigos de aquel suceso. «No se encuentra lo que no buscas», sentenció el senador demócrata Christopher Coons.

La última palabra, sin embargo, la tienen los legisladores republicanos moderados. La escasa minoría de los conservadores en el Senado permite muy pocas defecciones. De los tres senadores republicanos indecisos -Susan Collins, Jeff Flake y Lisa Murkowski- los dos primeros dieron ayer señales de que la investigación no contiene conclusiones claras contra Kavanaugh, mientras que la última no se pronunció, lo que apunta a que el candidato de Trump tiene por ahora el camino despejado hacia su confirmación.