Expertos afirman que los adolescentes necesitan límites que les den seguridad

Psicólogos y expertos en familia han manifestado la importancia de que los padres pongan límites a los adolescentes, sin emplear la violencia ni física ni verbal, porque es lo que les va a aportar seguridad en esta etapa de sus vidas en la que se producen tantos cambios que acarrean muchas inseguridades. Así se ha puesto de manifiesto en las II Jornadas de Infancia y Familia, dedicadas al tema de la «Adolescencia: desafíos y oportunidades», que se desarrollan este jueves en Toledo organizadas por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP).

El ponente Manuel Hernández Pacheco, licenciado en Biología y Psicología, ha disertado sobre el tema «El cerebro adolescente» y ha explicado que la adolescencia es una etapa de la vida en la que puede haber muchos traumas porque todas las inseguridades afloran.

De hecho, el 50 % de las patologías en psicología aparecen a los 14 años de edad, porque cuando sienten esa inseguridad buscan estrategias para regularse que resultan muy patológicas, por ejemplo, no comer y entonces tienen anorexia, o comer compulsivamente, o tienen un rendimiento compulsivo o, en otras ocasiones, buscan sexo o drogas.

Por tanto, a los adolescentes hay que ponerles «muchos límites y también darles mucho cariño» porque de los doce a los 16 años «les cambia todo, su cuerpo, su mente, van a empezar a tener emociones que no van a saber manejar y, con ello, inseguridades».

En esa etapa los padres tienen que «estar ahí, firmes, fuertes y serenos para poder ayudales a que salgan adelante», como así ocurre con la inmensa mayoría, pero hay otros que «se quedan ahí porque las estructuras de apego, los cimientos de su vida no están bien formados y cuando llegan a ese momento de inseguridad carecen de los mecanismos para poder regularse con los demás».

En ese sentido ha abundado el psicólogo y terapeuta de familia Javier Jesús Múgica Flores, quien ha impartido la conferencia «Intervención en trastornos de conducta desde la perspectiva de la resistencia no violenta», y que ha indicado que los trastornos de conducta de adolescentes pueden ser abordados por los padres utilizando la no violencia como estrategia para vencer la violencia de los hijos que se puede presentar en forma de chantaje, robos, romper objetos, gritos, insultos o incumplimiento de horario.

Estos trastornos de conducta, ha explicado, hablan muchas veces de las dificultades o el sufrimiento de estos chicos, y está comprobado que es más efectivo si los padres adoptan el compromiso de no emplear actitudes de violencia ni física ni verbal y en este caso estarían incluidos «los sermones y las profecías del desastre».

En las estrategias de resistencia de los padres dejando claro que tienen derecho a ejercer sus funciones de un modo ético se ha visto que los chicos reducen sus comportamientos violentos, las familias reducen el nivel de tensión y de violencia y se puede encauzar la situación, ha indicado.

El psicólogo ha asegurado que los niños violentos no quieren ni aceptan a los padres «colegas» a quienes someten, los ponen a su servicio y les sacan lo que les da la gana. Los padres, ha dicho, tienen que ser padres, garantizar el desarrollo, ayudarles a entender que hay cosas que no pueden hacer o sitios adonde no pueden ir, ayudarles a reponer una autoridad que han perdido, que es creativa, positiva y generadora de seguridad y desarrollo.

«Los niños necesitan límites y la estructura genera seguridad en las personas. Cuando las cosas tienen límites, tienen explicación y predecibilidad», ha señalado.

Las jornadas, a las que asistieron más de 400 profesionales, fueron inauguradas por la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, quien incidió en la importancia del tema de la cita por el análisis realizado a las posibles líneas de intervención para dar respuesta a la problemática que tienen los adolescentes.

