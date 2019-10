Gigi Hadid echa a una espontánea que se coló en el desfile de Chanel La intrusa se subió a la pasarela este martes y desfiló junto a la modelo, que terminó por escoltarla a la salida tras una pequeña confrontación

Tan solo quedaban unos minutos para que el desfile de Chanel concluyese con un éxito rotundo este martes pero, lamentablemente los titulares los copará una espontánea que se subió a la pasarela y se incorporó al desfile en el Gran Palacio de Paris.

No contenta con interrumpir el show, la joven, que iba ataviada con un traje de tweed de cuadros y un sombrero que evoca el aspecto clásico de la casa francesa, se atrevió a posar junto a la supermodelo Gigi Hadid.

Tras una pequeña confrontación con la maniquí, Gigi Hadid decidió arreglar ella misma la situación. Escoltó a la intrusa fuera de la pasarela, según las imágenes publicadas en la cuenta de Instagram de art8amby. La intrusa fue arrestada por los guardias de seguridad y escoltada de regreso a la salida.

«El mejor video de la final de Chanel», reaccionó en Twitter la crítica de moda del New York Times Vanessa Friedman al publicar sus fotos. «No fue planeado ni premeditado», dijo una portavoz de Chanel a la AFP, y agregó que había habido tales intrusiones, quizás provenientes de la misma persona, durante la semana. «Hubiéramos preferido que no suceda, pero no haremos un drama», según la misma fuente.