Cristina Pedroche desvela un detalle clave de su vestido de Nochevieja La presentadora de televisión ha comunicado la diseñadora y la firma encargada de confeccionar su «look» para dar las Campanadas. Entre las clientas de la marca se encontrarían celebrities de la talla de Isabel Preysler y Carmen Lomana

ABC

Actualizado: 27/12/2018 12:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Como si del secreto mejor guardado de una novia el día de su boda se tratase, el vestido de Cristina Pedroche para dar las Campanadas y despedir el año se ha convertido en una de las cosas más comentadas de la Nochevieja.

Su uso de transparencias y la polémica que rodea a su «look» año tras año han pasado a ser un tema muy recurrido en las mesas de esa noche. Hace tan solo unos días, la propia Pedroche aseguraba que el de estas Campanadas era el que más le gustaba y el que más aplaudido iba a ser: «A mí es el que más me gusta, es más yo. Los anteriores también lo son, todos han sido idea mía y representan momentos especiales que he vivido, pero creo que este, cuando lo vea dentro de cincuenta años, me conmoverá».

Año tras año recibe una oleada de críticas y alguna que otra loa por su «look», pero a ella no le importa. La cosa es que se hable. «La gente me da muchísimo más apoyo aunque también haya muchas críticas, y, en el fondo, que la audiencia vaya subiendo es maravilloso, pero lo más importante es la calidad... y la calidad cada año va a más», decía.

Ahora, la mujer de David Muñoz sigue calentando la noche con nuevos detalles sobre su vestido. Para sorpresa de todos será la firma catalana Tot-Hom la encargada de vestir a la presentadora de televisión en las Campanadas, según ha desvelado Pedroche en el plató de «Zapeando».

Una marca, encabezada por la diseñadora Marta Rota, que cuenta con una selecta lista de clientes. Isabel Preysler, Ana Rosa Quintana, Carmen Lomana y Blanca Cuesta son solo algunas de las celebrities que han optado por vestirse alguna vez de Tot-Hom. Apuestan por vestir a la mujer actual en todas sus líneas: Prêt-a-porter, alta costura y novias, como así se asegura en su página web. Una elección sorprendente teniendo en cuenta el diseño de los anteriores vestidos que podría suponer que se trataría de un «look» mucho más clásico que los anteriores.