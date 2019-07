ABC Madrid Actualizado: 27/07/2019 18:51h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Terelu Campos está viviendo momentos muy difíciles. A su marcha del programa «Sálvame» se le suman sus problemas económicos que le han obligado a poner en venta su ático de Pozuelo, que en su día compró por 455.000 euros.

Hace tres años mostraba emocionada a través del reality «Las Campos» la impresionante propiedad que ahora sale a la venta por 1.400.000 euros. «La vivienda tiene 573 metros construidos, distribuidos en dos plantas, situada en una de las mejores urbanizaciones de Aravaca, en el límite con Pozuelo de Alarcón, con todas las zonas comerciales a pie de calle», reza el anuncio del portal inmobiliario «El Idealista», en el que ofrecen una galería de fotos en la que se puede ver la lujosa vivienda que cuenta con incluso con una amplia terraza, solarium y jacuzzi.

Desde «Sálvame» analizaron las fotografías del anuncio. Kiko Hernández aseguró que la hija de María Teresa Campos había hecho las fotos con su iPhone por la baja calidad y la mala organización de la casa, pues en ellas aparecen su perra, una cama mal hecha, el cepillo de dientes, fotografías, botes de productos de limpieza, un camisón colgado fuera del armario o unos bollos en la mesilla de noche; son tan solo algunos de los errores que contienen las imágenes.

Esta tarde, la hermana mayor de Carmen Borrego ha visto estas imágenes en directo en «Viva la Vida» y ha roto a llorar, teniendo que abandonar el plató. Sandra Barneda ha abrazado a su compañera y ha pedido al resto de colaboradores que no iniciasen una guerra con «Sálvame» al criticar la actitud de Kiko. «Te cuesta reponerte porque estamos hablando de personas con las que he compartido nueve años de mi vida», ha afirmado a su regreso a plató. «Hay cosas con las que se puede jugar, me puede parecer gracioso, pero frases que se han dicho, de personas que me conocen, no las entiendo», y asegura que «No es verdad que yo estuviese preparando una exclusiva sobre mi casa para contar que la ponía en venta».