«Viva la vida» El secreto que Terelu Campos quería ocultar La hija de María Teresa Campos podría haber vuelto a encontrar la ilusión en el amor después de uno de sus años más complicados

Terelu Campos podría haber copado la portada de una revista con una buena noticia sobre su vida sentimental, si no llega a ser por Diego Arrabal. El paparazzi tenía preparada una sorpresa a la hija de María Teresa Campos en el espacio «Viva la vida». Antes del comienzo del espacio televisivo, Campos no podía imaginarse que tendría que terminar confesando un secreto que no quería divulgar.

Diego Arrabal le ha preguntado sí tenía algo que confesar públicamente o algo que contar novedoso que la gente no supiera. La hija de María Teresa Campos que se quedaba ojiplática negaba rotundamente que hubiese algo que tuviera que contar y menos novedoso. El paparazzi sabía muy bien por donde iba ya que la colaboradora ha estado estos días de atrás en Málaga donde ha pasado mucho tiempo con su familia y sus amigos pero, entre ellos, se encontraba uno muy especial.

Al parecer Terelu Campos se ha visto en Málaga con su expareja Salva, al que tiene muchísimo cariño y con el que tiene una bonita amistad como ya ha confesado mil veces. Hay que recordar que el año pasado salieron unas fotografías de la colaboradora con su ex, en las que podíamos ver lo cariñosos que se encontraban pero sobre todo lo cercanos. Diego Arrabal aseguró este sábado en «Viva la vida» que el próximo miércoles podríamos ver en portada de revista a Terelu Campos con Salva. ¿Se repetirá la misma historia del año pasado?

«Esas fotografías no pueden decir nada porque de donde no hay», contestaba Terelu Campos y es que ha confirmado que: «Claro que he estado con él, siempre que voy veo a Salva y a los niños, para mí es prioritario». Aunque asegura que no hay nada fuera de lo normal, ya que le tiene mucho cariño, puede que este miércoles sorprenda en alguna revista con una reconcilaición.