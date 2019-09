«Viva la vida» Pillan a Sofía Suescun besando a Suso Álvarez La televisiva ya se encontraba saliendo con Kiko Jiménez cuando fue cazada en una sala del programa «Viva la vida»

No hay día que Sofía Suescun no protagonice algún titular en las revistas del corazón. Si no tuviese suficiente con defender a su novio, Kiko Jiménez, en el plató de Telecinco por su participación en el programa «GH VIP» y la guerra sin cuartel que mantiene con Gloria Camila, la televisiva añade una nueva polémica a su vida.

Acaba de conocerse que Sofía Suescun fue pillada hace unos meses besándose con Suso Álvarez en la sala VIP del espacio de televisión «Viva la vida» cuando ella ya estaba saliendo con Kiko Jiménez, ex de la hija de José Ortega Cano.

Así lo ha asegurado el colaborador José Antonio Avilés esta pasado fin de semana en «Viva la vida», donde Sofía Suescun colabora habitualmente junto a Suso Álvarez. Fue él mismo el que les pilló besándose en la sala cuando acudió a dejar sus cosas. «Todos sabéis que Sofía y yo tenemos muy buena relación y hacía señas de que el beso había sido en la frente», se defendió en un primer momento Suso Álvarez.

Pero ante la advertencia de Emma García de que allí había cámaras, el televisivo comenzó a dudar. La propia presentadora lo confirmaba minutos despues muy tajante: «Lo que ha dicho José Antonio es verdad, parte del equipo de control lo vio por imágenes. La sala tiene una cámara y el equipo de realización lo estuvo viendo mientras ocurría». Habrá que esperar a la reacción de Sofía Suescun.

Suso Álvarez y Sofía Suescun estuvieron en la misma edición de «GH VIP». En la casa de Guadalix se hicieron grandes amigos y puede que algo más, a juzgar por las últimas noticias que han salido. Mientras tanto su novio se encuentra ajeno a la noticia por su participación en ese mismo programa. Seguro que a Kiko Jiménez no le hace ninguna gracia pues las supuestas infidelidades de Gloria Camila fueron el motivo de la ruptura entre ambos.