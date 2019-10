Vinculan a Omar Montes en la desaparición de una joven El íntimo amigo de Kiko Rivera fue visto entrando en una comisaría para declarar sobre la desaparición de una chica

Omar Montes está pasando uno de los peores momentos de su vida. Por una parte la familia de su exnovia, Chabelita, está en guerra y en parte es por su culpa. El conflicto viene de Cantora el día del cumpleaños de Isabel Pantoja (2 de agosto). Hay una discusión muy fuerte entre la hija de la tonadillera y su actual novio Asraf por la presencia del ex de la joven en la fiesta. Esta situación no le hizo nada de gracia a la cantante que intentó frenarlo.

Gtres

Pero sin duda, el problema que más le preocupa ahora al cantante es que se ha visto envuelto, sin quererlo, en la desaparición de una joven este fin de semana. Tal y como aseguraron desde el programa «Viva la Vida», el íntimo amigo de Kiko Rivera fue visto entrando en una comisaría para declarar sobre la desaparición de una chica.

Gtres

Omar Montes no ha dudado en utilizar su influencia para desmentir la información, asegurando que él no tiene nada que ver con la desaparición de la joven. «No es cierto lo que se está insinuando», e incluso ha declarado al diario «La Razón» que «mis abogados han llamado al programa para decirles que no era cierto lo que se está insinuando», y añadió: «Todo el mundo sabe como soy yo y que no podría estar implicado en algo así. Toda España me conoce, me han visto como me he comportado durante tres meses en 'Supervivientes' y saben que soy un cielo».

El cantante no ha negado que fuese él el de la foto, pero ha querido dejar claro que las imágenes son de hace una semana en Madrid y que «no era una comisaría, sino algo más oculto, en dónde se llevan delitos contra la protección de datos. Yo fui a declarar porque hay un señor al que han detenido que revelaba información y datos de famosos».