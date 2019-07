El vídeo en el que Miguel Herrán rompe a llorar El actor ha confesado a sus seguidores el motivo que le está llevando a vivir una situación complicada

Miguel Herrán se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales. El actor ha conseguido cosechar grandes éxitos gracias a los papeles que interpreta en series como «La Casa de Papel» o «Élite». Sin embargo, parece que esto no termina de llenarle del todo y dice sentir un vacío en su vida personal.

El intérprete no está pasando por un buen momento anímico. Herrán ha colgado un vídeo en su cuenta de «Instagram» donde ha confesado estar viviendo una situación complicada. «Podría subir mil fotos chulísimas que he ido recopilando para alimentar esta máquina de mentir que es Instagram», comenzaba diciendo a sus seguidores.

El actor continúa confesando sus emociones escribiendo lo siguiente: «Podría inflar mi ego y llenar mi vacío con likes, pero hoy no! Hoy he decidido regalaros una parte sincera de mí. No voy a entrar en detalles de lo que me pasa, porque ni yo mismo lo sé. Pero esto de aquí soy yo. Sin filtros, sin edulcorante y sin mentiras».

Ante estas palabras, sus seguidores no han dudado en mostrarle todo su apoyo y le han mandado comentarios de ánimo. Además, muchos de sus compañeros de profesión como Miguel Ángel Silvestre, Álvaro Morte o Esther Acebo, también han querido mostrarle su cariño a través de las redes sociales.