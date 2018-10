El vestuario más extravagane de Cher sale a subasta La casa Julien's Auctions saca a la venta prendas delirantes de la cantante y actriz especialmente creadas para ella por el iconoclasta Bob Mackie

María Estévez

Los Ángeles Actualizado: 29/10/2018 01:57h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Podría considerarse la subasta del año en Hollywood, aunque las piezas que salen a la venta no alcancen precios desorbitados (se sitúan entre los 3.000 y los 5.000 dólares). Sin embargo, el carácter icónico de algunas de ellas confieren un valor especial a una cita que tendrá lugar el próximo 17 de noviembre y que está organizada por Julien's Auctions, casa especializada en estrellas del cine y de la música.

También el comisario de la subasta tiene su tirón: Bob Mackie, el diseñador que en la década de los 70 epataba al personal con los vestidos que ideaba para Cher, Carol Burnett o Raquel Welch. No en vano, Mackie todavía es el creador favorito de la propia Cher y juntos han hecho historia con algunas creaciones inolvidables.

La selección de prendas que saldrán a la venta incluyen los atuendos que Carol Burnett y Joel Gray usaron como muñecas de «Punch y Judy»; un vestido de punto color coral que Burnett usó en el mencionado programa de televisión, así como varios vestidos que la cantante y comediante se puso entre 1974 y 1977.

De Cher se venden diversas piezas, como tres trajes aparecidos en el espacio «The Sonny and Cher Comedy Hour», incluidos un disfraz de Mother Goose y el vestido-biquini con cuentas y cristales que lució mientras interpretaba «I'm a woman» junto a una espectacular Raquel Welch, cuyo atuendo también se subasta. Y, además, un vestido rosa que Julia Louis-Dreyfus eligió para la entrega de los Emmy de 1998 y otro que Lauren Bacall lució en 1970 durante una gala de los premios Tony.

Vestido-biquini de Raquel Welch - Instagram

Julien's Auctions es la misma casa de subastas que vendió el ceñidísimo vestido con el que Marilyn Monroe entonó el «Happy Birthday, Mr. President» en honor a John F. Kennedy, por 4,8 millones de dólares, o la que obtuvo 480.000 dólares por uno de los guantes blancos de Michael Jackson.

«La carrera de Bob Mackie diseñando algunos de los looks más icónicos de todos los tiempos de algunas de las estrellas más glamurosas de toda la historia de Hollywood ha sido extraordinaria», explicó Martin Nolan, director ejecutivo de Julien's Auction, a través de un comunicado.

Mono a rayas lucido por Cher - Instagram

A sus 79 años, Bob Mackie sigue en el equipo Cher. El pasado año creó todo el vestuario para su serie de conciertos «Classic Cher» y, en 2018, ha elaborado los trajes de «The Cher Show», espectáculo que se ha estrenado en Broadway. Uno de sus looks más controvertidos ha sido el vestido negro con transparencias que la actriz y cantante se puso para la ceremonia de entre de los Oscar en 1986.

En declaraciones a «The Hollywood Reporter» sobre sus polémicos y teatrales vestidos para los Oscar, Cher asegura que «hago exactamente lo que quiero, sin importar qué». Y añade que «pensé que estábamos en el mundo del espectáculo. La gente puede decir que me vestí como una tonta, que no tengo buen gusto... No se trata de ropa buena o mala; se trata de vestir con libertad. La gente en nuestro negocio hace cosas que están fuera de lo común, no necesitamos buscar aprobación ¡Dios sabe que cada uno de nosotros tiene suficiente dinero para usar lo que quiera!»