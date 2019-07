Twitter La polémica portada en la que Nicolas Sarkozy aparenta ser más alto que Carla Bruni La última edición de la revista «Paris Match» ha generado un gran revuelo en redes sociales

ABC Madrid Actualizado: 04/07/2019 21:10h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La última entrega de la revista «Paris Match» ha provocado un gran revuelo en las redes sociales, concretamente su portada. En ella aparecen el expresidente francés Nicolas Sarkozy y su mujer, la cantante Carla Bruni y ha sido precisamente un detalle de la fotografía el que ha llamado poderosamente la atención de los lectores.

En la instantánea, Bruni se apoya en el hombro de su marido en una tierna imagen que tiene como fondo una escena de hojas verdes. Sin embargo, para muchos no ha pasado desapercibido el hecho de que sus alturas no se corresponden con la realidad. El político mide unos 1,66 metros y su mujer, por su parte, 1,75. Esta diferencia siempre ha sido evidente, por lo que al observar la portada de la revista los comentarios no se han hecho esperar.

«Sarkozy tiene 64 años. ¿Hasta qué edad se crece en Francia?» o «Sarkozy ha dado el estirón», son solo algunos de los mensajes con los que los usuarios de Twitter han bromeado sobre el asunto.

Tal ha sido el revuelo que la propia publicación ha decidido aclarar la polémica: «No, Nicolas Sarkozy no ha sido retocado para parecer más alto», reza el titular y, más adelante, explican el porqué de la diferencia de altura: «Durante la sesión, realizada a finales de junio, la pareja fue fotografiada por Sébastien Valente en varios lugares de su casa de París, incluso en la escalera exterior, como se puede ver en las imágenes publicadas en la revista. Nicolas Sarkozy se encontraba, en la imagen elegida para la portada, en un escalón más alto que en el que estaba su esposa»