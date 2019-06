La trágica vida familiar de la mujer de Reyes Noelia López Muño sufrió una gran pérdida hace tan solo dos años cuando su hermano pequeño falleció a los 25 años tras una larga enfermedad

José Antonio Reyes, jugador del Extremadura, murió el pasado fin de semana en un accidente de tráfico a los 35 años. El futbolista circulaba en un coche de alta gama por la autovía A-376, de Sevilla cuando el vehículo se salió de la calzada y posteriormente resultó incendiado. El Sevilla confirmó la noticia: «No podríamos ofrecer una noticia peor. Ha fallecido en accidente de tráfico nuestro querido canterano José Antonio Reyes. Descanse en paz». Y las reacciones no se hicieron esperar, entre los que destacó el de su mujer Noelia López: «Amor de mi vida, no puedo soportar este dolor, que solitas nos dejas. Te llevas mis ganas de vivir. Hoy tengo que despedirme de ti pero no tengo fuerzas, te diré un hasta pronto porque tú y yo estaremos eternamente juntos. Espérame mi vida, volveremos a ser una familia donde estés. Ese día llegabas de un largo viaje y llegaste con quienes te daban vida, esa vida que ayer se nos fue. Ayúdame gordito porque no imagino la vida sin ti. Ayúdame a criar a nuestras hijas. Dame fuerzas, esas que no tengo. Te llevaremos en el pensamiento y vivirás por siempre en nuestros corazones. Nos has dado la mejor vida y nos dejas los mejores recuerdos. En los ojos de Noelia me mirarás y en la sonrisa de Triana sonreirás conmigo. Te amo y te amaré por siempre papi», escribió en redes sociales.

Un mensaje que conmocionó a los usuarios de la red social, que han empezado a conocer más sobre la vida de la joven modelo y mujer del futbolista, con el que tuvo dos hijas: Noelia, de seis años y Triana, de 2. Noelia López Muñoz, originaria de Baeza (Jaén), sufrió una gran pérdida hace tan solo dos años cuando su hermano pequeño, Tony, falleció a los 25 años de edad tras una larga enfermedad. El joven se acababa de titular como Ingeniero de Caminos.

Tony y Noelia eran dos hermanos muy unidos, tal y como se puede ver en las publicaciones de la joven en sus redes sociales. «Llegaste a mi vida para enseñarme lo que es amar incondicionalmente, descubrir el mundo contigo, aprender todo lo que sé. Gracias por ser el mejor hermano del mundo, por todo tu amor, por todos tus abrazos, por todos tus besos, por tus consejos, por nuestras risas juntos, por nuestros secreto. Te pido fuerzas para poder cuidar de papá y mamá. Te necesitamos más que nunca. Cómo puede una madre ver esto, qué solito dejas a papá. Jamás pensé q me despediría de ti de esta manera. Has sido y serás el gran amor de mi vida», escribió a los pocos días de fallecer su hermano.

Tony luchó hasta el final contra una durísima enfermedad y sus familiares el matrimonio formado por Noelia y Reyes le homenajearon a su manera. El futbolista le dedicó un gol, dos meses después del fallecimiento, colocando las manos en forma de T y mirando a su esposa emocionada en las gradas. Por su parte, Noelia se tatuó su cara en la parte superior del brazo izquierdo.