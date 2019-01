Todos los detalles sobre la íntima y secretísima boda de Salvador Sobral El cantante portugués eligió la Fábrica Braço de Prata lisboeta para casarse con la actriz francobelga Jenna Thiam, justo después de cumplir 29 años

Francisco Chacón

Francisco Chacón

@chaconbilbao Seguir Corresponsal en Lisboa Actualizado: 03/01/2019 14:20h

El ganador de Eurovisión 2017, Salvador Sobral, le ha dado el «sí, quiero» a la actriz francesa Jenna Thiam, de origen belga. Una boda que ha sorprendido en los círculos sociales de Lisboa por su secretismo y por haberse celebrado casi al mismo tiempo que su 29º cumpleaños, pues conmemora su aniversario el 28 de diciembre.

El enlace aconteció en la Fábrica Braço de Prata, un local de moda en una zona emergente de la capital del país vecino: Marvila, donde se asientan antiguos almacenes industriales hoy reciclados con fines culturales. De hecho, se encuentra muy cerca de la galería de arte Underdogs y de la sala de conciertos Lisboa Ao Vivo. Ahí se decidió a formalizar su relación con la protagonista de películas como «Vida salvaje» o «El año próximo», en una ceremonia a la que únicamente acudieron unos pocos invitados.

Al cantante portugués no le suele gustar la proyección pública de sus actividades, pero no ha podido evitar que los asistentes compartieran de forma cariñosa determinados momentos e imágenes en las redes sociales. En cualquier caso, la boda retrata el giro de 180 grados que ha dado su vida en los últimos 12 meses, ya que no ha transcurrido más que un año desde que fue sometido a un trasplante de corazón urgente para salvarle la vida. Tanto es así que el periodo posoperatorio coincidió con la preparación de su regreso a la palestra musical, que tuvo lugar en el Festival de Eurovisión de 2018, celebrado en el Altice Arena del Parque das Naçoes lisboeta. Con posterioridad, realizó una extensa gira por España, con escala en el Jazzaldia de San Sebastián.

En la actualidad, se halla inmerso en los ensayos que anticipan su retorno a los conciertos en Lisboa, con fecha confirmada el 8 de febrero en el Teatro Sao Luiz al lado de otros músicos portugueses especializados en jazz latino: Nelson Casca is y Víctor Zamora. Su estilo fraguado en la sensibilidad causó sensación en la cita eurovisiva donde triunfó con «Amar pelos dois», una canción compuesta por su hermana Luisa. Y desde entonces ha exhibido esa fragilidad musical cuando ha tenido ocasión, siempre que su salud se lo ha permitido.

Salvador Sobral llegó a pasar más de un mes en la sección de cuidados intensivos del Hospital de Santa Cruz, en Carnaxide, a las afueras de Lisboa, y se recuperó en el área de trasplantados una semana después de recibir por fin el corazón que necesitaba. «La Dirección Clínica del Centro Hospitalario de Lisboa Occidental informa de que Salvador Sobral se encuentra bien y evoluciona dentro de lo esperado», declaró José Manuel Correia, máximo responsable de la institución pública, mientras explicaba: «Está con muy buena disposición y ya inició un programa de fisioterapia y rehabilitación», según el experto en cardiología. De acuerdo con el doctor, el cantante portugués «va a ser capaz de llevar una vida normal, si todo va bien»… y, afortunadamente, así ha sido. Todo Portugal respiró con alivio, especialmente porque Sobral se convirtió en uno de sus grandes héroes al haberse distinguido como el primer cantante luso que se corona en Eurovisión.

Su fatigado corazón llevaba meses sufriendo graves dificultades para realizar sus funciones y se hacía cada vez más urgente la necesidad de un trasplante. Hasta tres meses duró la tensa espera.