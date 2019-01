La tajante respuesta de Joana Sanz a los rumores de crisis con Dani Alves La modelo tinerfeña ha respondido en Instagram a todos aquellos que sospechan de una ruptura porque han pasado la Navidad separados

Joana Sanz ha dicho basta. La modelo se ha cansado de los rumores de crisis con su marido, el futbolista Dani Alves. Por eso, la modelo ha dejado bien claro en Instagram con un mensaje en portugués que todo fluye y todo es tan idílico como muestra día a día en la red social.

Todo comenzó porque la modelo y el futbolista del Paris Saint-Germain han pasado las vacaciones de Navidad separados. Mientras Joana estaba en París con su madre, Alves voló a Brasil para pasar estos días junto a su familia y amigos. Un hecho que ha llevado a sus seguidores a sospechar con su ruptura.

«No soy brasileña, soy española, pero voy a intentar responder en portugués porque ya me estoy enfadando», responde la tinerfeña a los rumores, tras recibir varios mensajes en los que le preguntan por la supuesta crisis de la pareja.

Resulta que es todo muy simple: a pesar de estar casados desde verano de 2017, hacen planes separados porque... porque así lo han decidido y punto. «Porque no esté 24 horas con mi marido, no significa que no estemos juntos. ¿En qué siglo vivimos? En el siglo en el que vivo, los casados también hacen vidas separadas», ha zanjado.