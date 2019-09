Suso desvela el motivo por el que cortó su relación con Aurah Ruiz Ayer por la tarde, se encontraron por primera vez en el plató de «Viva la Viva»

Aurah Ruiz y Suso se conocieron durante su participación en «Gran Hermano Vip 6». Allí comenzaron una intensa relación que prometía continuar tras la finalización del programa. Sin embargo, el romance terminó prácticamente al retomar su vida normal y no de muy buenas formas.

Comenzaron el concurso con la idea clara de que dentro de la casa no tendrían más que una simple amistad. Pero desde la primera semana no se separaron y eran constantes las caricias y los mimos. Las muestras de cariño entre ambos cada vez fueron más intensos, hasta el punto en el que ambos desataron su pasión bajo la manta en numerosas ocasiones.

Pero tras la expulsión de Aurah de la casa, se encontró en plató con la madre de su pareja, Merche Perera, con quien tuvo un encontronazo después de que la ex de Jesé Rodríguez le dijera que su hijo seguía en el programa porque ella le había frenado muchas veces, a lo que Merche le respondió: «No es lo que dices, es cómo lo dices: súper alterada. Que he dicho 'joder, qué he hecho yo ahora'...». Días más tarde, Aurah aprovechaba su visita a «Sálvame» para atacar de nuevo: «Hay unos mensajes en los que dice que no quiere que esté con su hijo, que ojalá no volvamos... Los mensajes son públicos, los ha visto todo el mundo», dijo.

«Y el día que se te acabe "Gran Hermano" y yo ya no esté para darte mimos. ¿Qué vas a hacer?», le llegó a decir Suso a Aurah en una ocasión. Pues bien, parece que se cumplió y los exconcursantes tuvieron que seguir luchando por su amor fuera de las paredes de Guadalix de la Sierra.

Ayer por la tarde, se encontraron por primera vez en televisión pues los dos compartieron colaboración en «Viva la Viva». Un tenso reencuentro estuvo en todo momento cargado de reproches. Hasta que el extronista desveló finalmente el motivo que le llevó a romper su relación con Aurah. Tal y como explicó, fue la forma en la que trató a su madre tras el concurso lo que le llevó a finalizar el noviazgo.